Čo je to kinetóza? - Nevoľnosť pri cestovaní

Pohybová choroba je chorobný pocit vyvolaný pohybom. Vyskytuje sa pri cestovaní v autách, autobusoch, vlakoch, lietadlách alebo lodiach. Môže sa to vyskytnúť aj na horských dráhach alebo zážitkoch z virtuálnej reality. Pohybová choroba nie je život ohrozujúca.

Môže však znepríjemniť cestovanie. Plánovanie dopredu pomáha predchádzať účinkom, vyhýbať sa im alebo ich znižovať. Medzi ďalšie spúšťače kinetózy patria:

Sedienie na zadnom sedadle auta a nevidieť na horizont

Čítanie v aute

Nedostatok vzduchu v aute

Nevoľnosť pri cestovaní je bežná u starších ľudí, tehotných žien a detí vo veku od 5 do 12 rokov. Bežná je aj u ľudí, ktorí majú migrénové bolesti hlavy. Môže to byť genetické. Akonáhle sa pohyb zastaví, kinetóza sa zastaví. Postupne sa budete cítiť lepšie. V zriedkavých prípadoch je kinetóza vyvolaná problémom s vnútorným uchom. Môže to byť spôsobené nahromadením tekutín alebo infekciou ucha. Nevoľnosť z pohybu môže spôsobiť aj Parkinsonova choroba.

Príznaky kinetózy

Symptómy sa môžu vyskytnúť bez varovania. Rýchlo sa môžu zhoršiť. Môžete pociťovať nevoľnosť (nauzea). Medzi ďalšie príznaky patrí vracanie, bledá pokožka, bolesť hlavy a studený pot, závraty a podráždenosť.

Čo spôsobuje pohybovú nevoľnosť?

Nevoľnosť pri cestovaní je nerovnováha medzi tým, čo vidíte a čo cítite. V aute ide auto dopredu. Vaše telo však stojí na mieste. Práve táto nerovnováha spôsobuje, že sa cítite chorí.

Dá sa kinetóze predchádzať alebo sa jej dá vyhnúť?

Ak viete, že pri cestovaní dostanete nevoľnosť z pohybu, naplánujte si to dopredu. Tieto kroky mu môžu predísť alebo zmierniť príznaky:

Užite liek – tabletky na cestovanie proti kinetóze jednu až dve hodiny pred cestou.

Vyberte si správne sedadlo. Sedadlo spolujazdca je najlepšie v aute. Zvoľte stred na lodi. Posaďte sa nad krídlom v lietadle. Tvárou vpred vo vlaku. Posaďte sa vo vlaku blízko okna. Umožňujú vám vidieť horizont. Ak ste na výletnej plavbe, rezervujte si kajutu v prednej alebo strednej časti lode. Požiadajte o izbu, ktorá je najbližšie k hladine vody.

Doprajte si dostatok vzduchu. Použite klimatizáciu alebo zrolujte okno v aute. V lietadle nasmerujte vetrací otvor smerom k vám. Keď ste na zastrešenej lodi, sadnite si blízko okna.

Vyhýbajte sa veciam, ktoré nemôžete zmeniť. Nejazdite napríklad na motorovom člne.

Nečítajte počas jazdy v aute, lietadle alebo na lodi. Pozrite sa von oknom na obzor. Pozerajte sa na vzdialený predmet.

Ľahnite si, keď vám je zle.

Ľahnite si, keď vám je zle. Vyhnite sa ťažkému jedlu pred alebo počas cestovania. Namiesto toho jedzte malé porcie obyčajného jedla. Pred ani počas cestovania nejedzte mastné, korenené alebo kyslé jedlá

Pite veľa vody. Vyhýbajte sa alkoholu.

Odložte obrazovku

Ľudia s kinetózou môžu mať problémy s čítaním kníh alebo textov na rôznych zariadeniach. K tomu dochádza v dôsledku zmyslového odpojenia medzi vnútorným uchom a očami. Takže, ak sa sústredíte na niečo zblízka, môžete svoje príznaky zhoršiť

Záver

Nevoľnosť pri cestovaní je akútny problém, ktorý sa u niektorých ľudí vyskytuje pri cestovaní. Môže sa vyskytnúť v autách, lodiach, lietadlách alebo akomkoľvek pohybujúcom sa vozidle.

Môžete podniknúť kroky ako zastavit vracanie, ktoré vám pomôžu zmierniť nevoľnosť a zabrániť zvracaniu(lieky na zvracanie). Riešenia môžu zahŕňať užívanie voľnopredajných liekov alebo liekov na predpis, používanie tlakových bodov, zameranie sa na pevný bod a iné metódy.

