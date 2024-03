Cesta hrdinov SNP: Pádov bude mnoho, no treba mať záchytný bod (rozhovor)

Cesta hrdinov SNP, ktorá je najdlhšou turistickou trasou na Slovensku a predstavuje skutočnú psychickú aj fyzickú výzvu. Presvedčil sa o tom aj cestovateľ, dvojnásobný otec a content manager v Pelikan.sk – Roland Regély, ktorý sa rozhodol ju zdolať až dva krát. Ako vyzerali jeho obe výpravy po slovenskej divočine, čo bolo jeho najväčšími výzvami a ako sa pripraviť na túto náročnú trasu sa dozviete v našom článku.

Fyzická príprava je nevyhnutná

Fyzická predpríprava na Cestu SNP je nevyhnutná z viacerých dôvodov. V prvom rade je to dĺžka trasy, ktorá meria približne 770 kilometrov a prechádza rozmanitým terénom vrátane horských pásiem, údolí a lesných ciest. Výškové rozdiely a technicky náročné úseky vyžadujú dobrú koordináciu, rovnováhu a silu, najmä v nohách a v strednej časti tela.

„Fyzická príprava bola jednou z dvoch kľúčových vecí, ktoré sú dôležité ak chce niekto zdolať Cestu SNP. Ja som približne pol roka pred tým, ako som vyrazil na Duklu, robil rôzne typy tréningov. Zaťažoval som svoj chrbát, kĺby a kolená, takým spôsobom, že som nosil so sebou všade ťažký batoh. Nosil som ho aj doma, keď som upratoval a taktiež keď som chodil s deťmi von, aby som si nejakým spôsobom nasimuloval tú záťaž. Potom som robil ešte také zvláštnosti, že som chodil z bratislavskej Rače pešo na Kamzík trikrát za deň, aby som si nasimuloval nejaké väčšie hory,“ uvádza cestovateľ Roland Regély.

Pravidelný tréning v akejkoľvek podobe znižuje riziko úrazu a zlepšuje efektívnosť pohybu na trase.

Foto: Roland Regély

Úspech tkvie v plánovaní trasy

Plánovanie trasy predstavuje základný kameň každého úspešného a bezpečného turistického dobrodružstva. Je to nielen o tom, aby ste vedeli, kade ísť, ale aj o tom, aby vaša výprava bola bezpečná, efektívna a v súlade s vašimi cieľmi a očakávaniami.

„Ja som si veľmi podrobne naštudoval miesta, kde možno prespať na ceste, kde sú pramene vody, kde je možnosť si nakúpiť nejaké veci a prípadne niečo iné, čo si potrebuje človek počas cesty vymeniť, napr. nejaké topánky alebo čokoľvek. Naozaj je potrebné, aby sa na toto myslelo vopred,“ konštatuje cestovateľ Roland Regély.

Jedným z hlavných dôvodov, prečo je dôležité si trasu naplánovať, je bezpečnosť. Predvídanie potenciálnych nebezpečenstiev a znalosť únikových trás môže v núdzových situáciách zachrániť život. Navyše, dobré plánovanie trasy umožňuje optimalizovať cestu podľa fyzickej kondície a záujmov, čo znamená, že si môžete správne rozvrhnúť svoj čas a energiu počas celej výpravy.

Najväčšou výzvou je zotrvať

Prechod Cesty hrdinov SNP je nielen fyzickou, ale aj veľkou psychickou výzvou. Táto trasa predstavuje test odolnosti, vytrvalosti. sebadisciplíny a mentálnej odhodlanosti. Čelíte pocitu izolácie, únavy a monotónnosti, ktoré môžu viesť k otázkam, prečo ste sa na túto výpravu vôbec vydali. Schopnosť udržať pozitívny prístup a motiváciu, najmä v ťažkých momentoch, je kľúčová.

„Najväčšou výzvou je fakt, že človek keď zažíva príjemné aj nepríjemné situácie, tak sa aj tak raz dostane do bodu, kedy si povie, že chce ísť domov. A to sa môže stať aj prvý deň, kľudne. Môže sa to stať aj o týždeň. U mňa to prišlo po prvom týždni,“ konštatuje cestovateľ Roland Regély.

Na takýchto dlhých výpravách treba mať tzv. záchytný bod, ktorý poskytuje cestovateľom smer a motiváciu, ktorá ich vedie v momentoch pochybností a únavy.

„Na to sú potom dobré tie momenty, keď má človek nejakého „parťáka“, ktorý ho namotivuje ďalej alebo s ním zažije niečo pekné a potom si povie, že no dobre, tak ešte pokračujem. Čiže u mňa to bolo tak, že po týždni som mal negatívne pocity častejšie a častejšie. Niekedy to bolo aj každý deň. Chýbala mi rodina, prirodzene, ale zároveň to bol ten dôvod, ktorý ma aj motivoval ísť ďalej, že bude pekné prísť do cieľa a uvidieť ich tam,“ spomína Roland.

Foto: Roland Regély

Letná vs zimná Cesta hrdinov SNP

Prechod najnáročnejšej trasy v lete a v zime predstavuje rozdiely v mnohých ohľadoch. Počasie má zásadný vplyv na prípravu, vybavenie a celkový zážitok z výpravy.

Foto: Roland Regély

Zima prináša väčší súbor výziev, predovšetkým chladné počasie a skracujúce sa dni, ktoré si vyžadujú dôkladnejšie plánovanie. Sneženie a ľad môžu výrazne ovplyvniť prístupnosť trasy a navigáciu a vyžaduje špeciálne vybavenie.

„Ono je to zvláštne celkom, ale tá výbava sa až tak nelíši. Samozrejme, že sú tam isté veci, ktoré si človek musí brať len v zime, ale ja som väčšinu letnej výbavy bral so sebou aj v zime. Pridal so viac oblečenia samozrejme. Keby som mal vypichnúť niečo, čo mi najviac zachránilo kožu v zime, tak to boli určite snežnice, bez ktorých si teda neviem predstaviť absolvovať tú trasu. Okrem tých snežníc, treba mať aj nejakú lavínovú výbavu a treba sledovať neustále to počasie, lavínové nejaké výstrahy. No a potom v zime treba mať väčšie zásoby tekutín. Ja som pre tento prípad nosil obrovskú termosku, kde som mal vždy pripravený čaj. Vlastne aj to bol rozdiel v porovnaní s tým letom, že v zime som využíval viac turistického a kempingového vybavenia,“ vysvetľuje cestovateľ Roland Regély.

Leto ponúka teplejšie počasie a dlhšie dni, čo cestovateľom umožňuje stráviť viac času na chodníku a využívať viac denného svetla pre pohyb a objavovanie. Keďže teploty sú vyššie, turistika si vyžaduje ľahšie oblečenie. Cesty a chodníky sú bez snehu dobre prístupné , čo uľahčuje navigáciu a pohyb. Otvorených je taktiež viac turistických ubytovní.

„V zime je na tej trase aj menej miest – útulní, ktoré sú otvorené. Človek si to musí dôkladne naplánovať, takže v tomto vidím asi veľký rozdiel. V lete je to o dosť jednoduchšie aj skrze to jedlo a oblečenie. Toho oblečenia naozaj netreba veľa v lete. Takže to je veľká výhoda,“ uvádza Roland.