Bali zaviedlo vstupné poplatky pre turistov

V snahe o zachovanie svojho životného prostredia a kultúrneho dedičstva Bali, jedna z najvyhľadávanejších turistických destinácií na svete, začala uplatňovať nový systém turistickej dane.

Od 14. februára musia zahraniční návštevníci prispieť sumou 150 000 indonézskych rupií, čo je približne 8,90 eura, aby mohli vstúpiť na ostrov. Cieľom tejto turistickej dane je zmierniť dopad turizmu na ostrové ekosystémy a podporiť udržateľný rozvoj. Bali, známe svojimi čistými plážami, surfovými vlnami a bohatou prírodou, sa snaží nájsť rovnováhu medzi rozvojom cestovného ruchu a ochranou prírodných krás a kultúry.

Turistická daň sa týka len zahraničných návštevníkov prichádzajúcich zo zahraničia. Domáci turisti sú od poplatku oslobodení. Platbu je možné vykonať pred príchodom prostredníctvom webovej stránky Love Bali, čo zjednodušuje proces pre turistov a zároveň podporuje transparentnosť a efektivitu.

Pred pandémiou tvoril cestovný ruch približne 60 % HDP Bali, čo poukazuje na významnú úlohu turizmu v ekonomike ostrova. Austrália, India, Čína a Singapur boli v roku 2023 hlavnými zdrojmi zahraničných návštevníkov.