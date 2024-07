Ayurvédsky pobyt: Očista tela aj mysle viditeľná za pár dní (rozhovor)

Ayurvédske pobyty poskytujú jedinečnú príležitosť pre obnovu a očistu tela aj mysle. Sú zamerané na staroveké princípy Ayurvédy, ktorá sa zaoberá nielen fyzickým, ale aj duševným a emocionálnym zdravím. Praktikovanie tejto tradičnej indickej medicíny vás zavedie k hlbšiemu poznaniu svojho tela a k harmonickému spôsobu života. V našom rozhovore so špecialistami na Ayurvédu, Kristínou a Pablom, ktorí prevádzkujú cestovnú kanceláriu Samyati Tours – špecializovanú na tieto pobyty, sa dozviete, ako vyzerajú ayurvédske pobyty a čo od nich môžete očakávať.

Aké účinky má Ayurvéda?

Ayurvéda poskytuje komplexný prístup k zlepšeniu celkového zdravia a pohody, pričom sa zameriava na rôzne aspekty ľudského života. Jedným z kľúčových aspektov je zlepšenie trávenia a metabolizmu, keďže správne trávenie je považované za základ dobrého zdravia. Prispôsobením stravy a využívaním bylinných doplnkov možno efektívne regulovať tráviace procesy.

Detoxikačné procedúry, ako je Panchakarma, pomáhajú odstraňovať toxíny z tela, čím zvyšujú vitalitu a celkové zdravie. Poskytuje tiež procedúry na znižovanie stresu a úzkosti prostredníctvom meditácie, dýchacích cvičení a jógy, ktoré napomáhajú relaxácii a mentálnej pohode.

Zlepšenie kvality spánku je ďalšou dôležitou oblasťou, kde ayurvéda môže byť užitočná, ponúkajúc techniky a prírodné liečivá zamerané na podporu lepšieho spánku a podporu imunity.

Ayurvéda sa využíva aj pri liečbe chronických ochorení ako artritída, astma, ekzémy a cukrovka, pričom sa snaží zmierniť symptómy a zlepšiť kvalitu života postihnutých osôb.

„Pre niekoho môže byť Ayurvéda len o zdravom životnom štýle, ale všeobecne platí, že ide o tradičný liečebný medicínsky systém, ktorý sa vyvinul v starovekej Indii pred približne 5000 rokmi. Ayurvéda vznikla tak, že mudrci meditovali a hľadali spôsob, ako ochrániť ľudstvo pred negatívnymi vplyvmi. Pri tom dostávali vedenie z rôznych zdrojov, ktoré formulovali základné pravidlá tohto systému a určili, ako môže pomôcť ľuďom,“ vysvetľuje Pablo, špecialista na Ayurvédu.

V čom je rozdiel medzi ayurvédskou a klasickou medicínou?

Ayurvéda sa odlišuje od klasickéj medicíny svojím holistickým prístupom, ktorý vníma človeka ako jednotu tela, mysle a ducha, zameriava sa na prevenciu a hľadá rovnováhu životných síl známych ako doshy. Na rozdiel od toho, klasická medicína sa sústreďuje na liečbu symptómov a ochorení pomocou farmaceutických výrobkov a chirurgických zákrokov, zatiaľ čo ayurvéda využíva prírodné metódy ako bylinky a diétu.

„Ayurvedská medicína sa od západnej alopatickej medicíny odlišuje základným prístupom k liečbe. Kým alopatická medicína sa zameriava predovšetkým na symptómy ochorení a snaží sa ich eliminovať, ayurveda pristupuje k liečbe z opačného konca. V ayurvéde sa hľadá nerovnováha troch základných životných síl – vaty, pity a kafy. Domnieva sa, že obnovením ich rovnováhy sa ochorenie postupne začne uzdravovať alebo úplne odznie. Ayurveda tiež využíva silu prírody, pričom celá liečba je založená na bylinách. Pri ayurvedských procedúrach sa používajú prírodné oleje, bylinky, maceráty a esenciálne oleje, čím sa zabezpečuje úplne prírodný prístup k liečbe,“ vysvetľuje Pablo.

Ako vyzerá ayurvédsky pobyt?

Tieto pobyty poskytujú nielen regeneráciu a očistu organizmu, ale tiež možnosť načerpať nové poznatky a skúsenosti v autentickom prostredí.

„Ayurvédske pobyty sa odporúčajú v minimálnej dĺžke dvoch týždňov, aby boli dosiahnuté viditeľné výsledky. Zahrnujú vstupné aj výstupné konzultácie s ayurvédskými lekármi, počas ktorých sa určuje konštitúcia klienta, známa ako doša. Na základe aktuálnych zdravotných problémov, či už psychických alebo fyzických, ayurvédský lekár prispôsobí ďalšiu liečbu. Nasleduje bylinná liečba, každodenné terapie a ajurvédske procedúry. Pobyt tiež zahŕňa špeciálnu stravu, denné praktiky jogy a meditácie, ako aj príležitosti na relaksáciu a spoznávanie indickej kultúry,“ vysvetľuje delegátka Kristína

Ako je zahrnuté „duchovno“ do ayurvédskych pobytov?

Duchovno ja neoddeliteľnou súčasťou ayurvédskych pobytov a zameriava sa na celostnú harmonizáciu tela, mysle a ducha. Pobyty často zahŕňajú pravidelné meditácie a dýchacie cvičenia známe ako Pranayama, ktoré podporujú vnútorný pokoj a mentálnu pohodu. Tiež sú súčasťou programu rôzne formy jógy, ktoré pomáhajú účastníkom rozvíjať duchovné povedomie a fyzickú pohodu.

„Ayurvéda obsahuje určité prvky z hinduizmu, vrátane názvov rôznych bohov, ale v súčasnom svete sa ayurveda zameriava hlavne na harmonizáciu troch doší bez ohľadu na náboženské vyznanie. K nám chodia ľudia rôznych náboženstiev a nikto tu nerieši, či je niekto katolík, evanjelik, moslim alebo príslušník iného vyznania. Každý si pestuje svoju duchovnosť individuálne, či už prostredníctvom dýchacích cvičení alebo meditácie, ktorú niektorí môžu vnímať aj ako modlenie. Tieto duchovné praktiky sú súčasťou našich pobytov a učia ich domáci lektori, vrátane dýchacích techník a meditácií.“ uvádza Pablo.

Výsledky je možné pozorovať po pár dňoch

„Už hneď po prvých pár dňoch vidieť, ako tí ľudia ožívajú, ako žiaria, že tá tvár vyzerá úplne inak, taká rožiarená, viac sa usmievajú. Mali sme veľa klientov čo sa im podarilo aj fyzicky schodnúť. Takže určite má pobyt veľmi veľa pozitívnych účinkov,“ konštatuje Kristína.

Ako je to s návykmi, ako napr. fajčenie?

Každá závislosť, vrátane fajčenia, má v ayurvéde svoje miesto. Keď je telo zdravé a čisté, nezaťažujeme ho toxínmi. Fajčenie, ako zlozvyk, organizmu vnáša škodliviny.

„Ayurvéda ponúka šancu každému, vrátane zarytých fajčiarov, ktorí nás pred pobytom upozorňujú na svoju závislosť. V ayurvédskych rezortoch platí prísny zákaz fajčenia, aby nedochádzalo k lákaní príležitostných fajčiarov. Osobne som na túto tému vypočul mnoho lekárov, ktorí majú rôzne názory. Niektorí lekári striktne odporúčajú, aby fajčiari prestali počas dvojtýždňového pobytu úplne, v záujme čistenia tela. Ak je fajčiar silne závislý a mohlo by to spôsobiť zvýšenie stresu, väčšina lekárov dovolí fajčenie v menších dávkach. Niektoré rezorty, ktoré sme zaradili do našej ponuky, majú dokonca samostatné pavilóny, kde môžu fajčiari diskrétne vyfajčiť, ak potrebujú. Lekári tiež poskytujú návod na postupné odvykanie od fajčenia, ktoré nemôže prebehnúť zo dňa na deň. Súčasťou procesu je aj práca s myšlienkami a čistenie mysle, čo môže napomôcť úplnému ukončeniu fajčenia,“ vysvetľuje Pablo.

Ktoré obdobie je najvhodnejšie na ayurvédsky pobyt?

„Čo sa týka cestovania do Indie, zvyčajne navštevujeme južnú Indiu, štát Kerala, ktorý je považovaný za kolísku ayurvédy, kde sa tento liečebný systém začal rozvíjať. Celoročne je v Indii teplé tropické podnebie s dennými teplotami okolo 30 °C a nočnými okolo 24-26 °C. Podľa starých ajurvédskych aj európskych učení je najvhodnejšie obdobie na očistný pobyt počas monzúnov, teda v období zvýšených zrážok od konca mája do konca augusta, prípadne začiatkom septembra. V tomto čase naše telo potrebuje zvýšenú vlhkosť, aby sa toxíny efektívnejšie vyplavovali. Mimo tohto monzúnového obdobia je možné cestovať na očistné pobyty aj počas ostatných mesiacov, čo využíva väčšina našich klientov, ktorí uprednostňujú, aby im počas pobytu v zahraničí nepršalo. Vlhkosť je v týchto obdobiach zabezpečená polohou rezortov, ktoré väčšinou ponúkame na pobreží, takže vlhkosť je dostatočná počas celého roku,“ vysvetľuje Pablo.

