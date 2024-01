700 rokov od úmrtia Marca Pola: Cestovateľ, ktorý rozšíril obzory sveta

8. januára 2024 si pripomíname 700. výročie úmrtia Marca Pola, jedného z najvýznamnejších cestovateľov všetkých čias. Jeho neobyčajné cesty a príbehy zmenili pohľad Európy na vzdialené krajiny a kultúry.

Kto bol Marco Polo?

Marco Polo, narodený v roku 1254 v Benátkach, je historicky známy ako jeden z najvýznamnejších cestovateľov a prieskumníkov stredoveku. Narodil sa do rodiny bohatých benátskych obchodníkov, čo mu umožnilo získať vzdelanie a skúsenosti nevyhnutné pre jeho neskoršie cesty.

Jeho otec Niccolò a strýko Matteo boli už skúsení cestovatelia a obchodníci, ktorí predtým navštívili Čínu a stretli sa s mongolským vládcom Kublai Khánom. Táto predchádzajúca cesta ich rodiny položila základy pre Marcove neskoršie výpravy. Jeho vzdelanie zahŕňalo nielen obchodné zručnosti, ale aj štúdium cudzích jazykov a poznávania rôznych kultúr.

Foto: ilustračné, https://www.gettyimages.com/

Ďaleké cesty do neznáma

Marco Polo sa vybral na svoju slávnu cestu do Ázie v roku 1271, keď mal 17 rokov. Spolu so svojím otcom a strýkom prešiel množstvom území vrátane dnešného Iránu, Afganistanu, a napokon dorazil do Číny. Polo strávil približne 17 rokov na dvore mongolského vládcu Kublai Khána, kde pôsobil ako jeho dôverník a cestoval na mnohé diplomatické a obchodné misie po celej Ázii.

Polove opisy Ázie, vrátane podrobných záznamov o miestnych zvykoch, politike, ekonomike a kultúre, boli pre Európanov očarujúce a prinášali informácie o svetoch, o ktorých doteraz mali len veľmi obmedzené vedomosti. Opísal aj mnohé technologické a kultúrne inovácie, ako napríklad používanie papierových peňazí a výrobu uhlia.

Foto: ilustračné, https://www.gettyimages.com/

Po návrate do Benátok v roku 1295 sa Marco Polo zapojil do politického a obchodného života mesta. Jeho príbehy a záznamy o cestách boli sprvu vnímané s nedôverou, ale neskôr sa stali cenným zdrojom informácií o Ázii. Polo bol počas námornej bitky zajatý a uväznený v Génove, kde diktoval príbeh svojich ciest Rustichelovi z Pisy. Toto dielo, známe ako „Kniha o divoch sveta“, sa stalo jedným z najvýznamnejších cestopisov v histórii.

Marco Polo zomrel v roku 1324 v Benátkach, ale jeho odkaz pretrváva až do dnes. Jeho cesty predstavujú dôležitý míľnik v geografii a taktiež umožnili pochopiť odlišnosti medzi východom a západom.

Foto: ilustračné, https://www.gettyimages.com/

5 vecí, ktoré objavil na svojich cestách

Stretnutie s krokodílmi

Marco Polo opísal svoje stretnutie s krokodílmi v oblasti, ktorú nazval Kara-jang (dnešná provincie Yunnan v Číne). Opisoval ich ako „ohavné tvory“ s ústami dostatočne veľkými na to, aby prehltli človeka.

Foto: ilustračné, https://www.gettyimages.com/

Papierové peniaze

Polo objavil používanie papierových peňazí v meste Khan-balik (dnešný Peking), ktoré bolo hlavným mestom Mongolskej ríše pod vládou Kublai Khána. Papierové peniaze boli vyrobené z kôry morušového stromu a označené pečaťou Khána​​.

Poštový systém

Marco Polo bol ohromený efektívnym poštovým systémom v Mongolskej ríši. Systém používal poštové kone a jazdcov, ktorí prenášali správy a dokumenty po celom impériu​​.

Korenie

Objavil obrovské množstvo korenín, ktoré boli pre Európanov nezvyčajné. Jeho objavy inšpirovali budúce generácie obchodníkov k hľadaniu a predaju týchto korenín v Európe, vrátane ostrovov, ktoré sa neskôr nazývali „Ostrovy korení“ v Indonézii​​.

Foto: ilustračné, https://www.gettyimages.com/

Manželské Zvyky

Opisoval rôzne manželské zvyky, ktoré objavoval počas svojich cest. V jednej provincii si mohli ženy legálne zobrať iného manžela, ak bol ich manžel na ceste viac ako dvadsať dní. Taktiež opísal neobvyklý zvyk Mongolov v Cathay (Čína), kde rodiny deťom usporadúvajú sobáš po smrti.

Karneval v Benátkach

Benátsky karneval v roku 2024 oslavuje jedného zo svojich najväčších cestovateľov. Pri príležitosti 700. výročia jeho úmrtia – 8. januára 1324 – sa Marco Polo vracia do Benátok ako hlavný protagonista tradičných slávností. Hlavnou témou karnevalu bude cestovanie a objavovanie. Od 27. januára do 13. februára 2024 sa mesto Benátky stane mapou jeho ďalekej cesty, ktorá prevedie hostí ulicami a námestiami so živými predstaveniami a hudbou.

Turisti sa budú môcť vydať po stopách neobyčajného dobrodružstva Marca Pola a preskúmať tvorivosť benátskeho karnevalu, ktorý je plný imaginárnych svetov, fantázie a túžob, o ktorých každý z nás sníva. Karneval je teda ideálnym obdobím, ako objavovať toto kúzelné mesto aj cez zimu, kedy súletenky naozaj lacné a to už od 99 eur.