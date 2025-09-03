5 najfotogenickejších výhľadov spojených s túrami pri Banskej Bystrici

Okolie Banskej Bystrice ponúka pestrú mozaiku turistických trás, ktoré vedú cez husté lesy, skalnaté bralá aj tiché doliny až k výhľadovým bodom, z ktorých sa otvára krajina ako na dlani. Či už ste skúsený turista, víkendový výletník alebo hľadáte miesto na oddych mimo davov, práve tieto výstupy Vám ukážu, prečo patrí stredné Slovensko k najmalebnejším regiónom krajiny.
1. Krížna (1 574 m n. m.)
Krížna patrí medzi najvyššie a najdominantnejšie vrcholy Veľkej Fatry. Je známa svojím otvoreným, trávnatým vrcholom, z ktorého sa otvára jeden z najširších panoramatických výhľadov na Slovensku. Vďaka mierne zvlnenému hrebeňu je to ideálne miesto na hrebeňové túry, fotozastávky aj oddych s výhľadom.
Výhľad:
Z vrcholu Krížnej vidíte ako na dlani Nízke Tatry (Chopok, Ďumbier), Malú Fatru, Kremnické vrchy, Zvolenskú kotlinu, Poľanu, a za dobrého počasia aj vzdialené rakúske Alpy. Nechýba pohľad na Bystricu a údolie Hrona, ktoré máte doslova pod nohami.
Odporúčaná trasa:
- Štart: Staré Hory (parkovisko pri kostole)
- Trasa: Staré Hory → Rybô → Kráľova studňa → Krížna
- Dĺžka: 13 km tam a späť
- Čas: cca 4 – 5 hodín
- Prevýšenie: ~850 m
- Náročnosť: Stredne náročné (dlhšie stúpanie, ale bez technických úsekov)
Prístup:
Zo Starých Hôr, vzdialených cca 15 km od Banskej Bystrice, sa dá ľahko dostať autom alebo autobusom. Možnosť parkovania je priamo v obci.
2. Tlstá (1 373 m n. m.)
Lokalita a charakteristika:
Vrchol Tlstá je ikonou Veľkej Fatry, známy predovšetkým pre svoje strmé vápencové steny a pôsobivé skalné výhľady. Nachádza sa nad Gaderskou dolinou, ktorá je sama o sebe výletom hodným, no výstup na Tlstú ponúka odmenu v podobe monumentálnej horskej scenérie.
Výhľad:
Z hrebeňa Tlstá sa otvárajú výhľady na Turčiansku kotlinu, Kremnické vrchy, Lúčanskú časť Malej Fatry a hlboké zelené doliny pod Vami. Západ slnka tu dokáže namaľovať neskutočné tiene a farby po skalnatých stenách.
Odporúčaná trasa:
- Štart: Blatnica (parkovisko pri vstupe do Gaderskej doliny)
- Trasa: Blatnica → Gaderská dolina → Mažarná jaskyňa → Tlstá → Blatnica (okruh)
- Dĺžka: cca 12 km
- Čas: 5 – 6 hodín
- Prevýšenie: ~900 m
- Náročnosť: Náročnejšia túra – prudké stúpanie, skalné úseky
Prístup:
Z Banskej Bystrice autom po ceste cez Harmanec a Turčianske Teplice (cca 45 minút). Parkovanie je možné v obci Blatnica.
Pre koho je vhodná?
Pre zdatnejších turistov, ktorí zvládnu dlhé stúpanie a mierne exponované pasáže. Deti len v sprievode skúsených dospelých.
3. Kozí chrbát (1 330 m n. m.)
Lokalita a charakteristika:
Kozí chrbát sa nachádza severovýchodne od Banskej Bystrice, v oblasti Starohorských vrchov. Ide o pokojnejšiu lokalitu bez masovej turistiky. Výstup vedie cez lesné chodníky a horské lúky, ktoré na jeseň hrajú pestrými farbami.
Výhľad:
Z vrcholu je výhľad najmä smerom na Nízke Tatry – Chopok, Ďumbier, ale aj na Donovaly, hrebeň Zámostskej hole, a pri dobrej viditeľnosti až po Kozí kameň či Skalku.
Odporúčaná trasa:
- Štart: Šachtičky (rekreačné stredisko)
- Trasa: Šachtičky → sedlo pod Líškou → Kozí chrbát a späť
- Dĺžka: 9 km tam a späť
- Čas: 3 – 3,5 hodiny
- Prevýšenie: ~550 m
- Náročnosť: Mierne náročná
Prístup:
Zo Šachtičiek, kam sa dá dostať autom z BB (20 minút, v zime opatrne). Parkovanie je možné priamo pri lyžiarskom areáli.
Pre koho je vhodná?
Pre rekreačných turistov, rodiny so staršími deťmi a ľudí, ktorí hľadajú tichší výlet bez veľkých prevýšení.
4. Pustý hrad
Lokalita a charakteristika:
Pustý hrad je najväčším hradným komplexom na Slovensku – a čo je dôležité, zároveň výborným výhľadovým bodom. Leží nad Zvolenom, ale pre svoju historickú, kultúrnu a vizuálnu hodnotu si zaslúži miesto aj v prehľade výhľadov z okolia Banskej Bystrice.
Výhľad:
Z horného hradu sa naskytá komplexný pohľad na Zvolenskú kotlinu, Slatinské vrchy, Kremnické pohorie, a najmä na meandre rieky Hron. Výhľad je ideálny na fotografovanie pri zlatej hodine.
Odporúčaná trasa:
- Štart: Zvolen – sídlisko Sekier
- Trasa: Sekier → Dolný hrad → Horný hrad → okruh späť
- Dĺžka: cca 7 km
- Čas: 2 – 3 hodiny
- Prevýšenie: ~400 m
- Náročnosť: Nenáročná
Prístup:
Zo Zvolena – z BB vlakom alebo autobusom (30 minút). Parkovanie pri sídlisku alebo v centre.
Pre koho je vhodná?
Pre všetkých – ideálna voľba na víkendový výlet s deťmi, pre seniorov, ale aj ako nenáročná historická túra.
5. Skalka pri Kremnici
Lokalita a charakteristika:
Skalka je najvyšší bod Kremnických vrchov, známa predovšetkým zimným strediskom, ale aj ako celoročné turistické miesto s krásnymi výhľadmi. Oblasť je obľúbená aj pre svoju via ferratu, vyhliadkové body a duchovný význam (pútnické miesto).
Výhľad:
Z vyhliadkových miest ako „Skalná vyhliadka“ alebo z ferraty Komín uvidíte celé Kremnické pohorie, Kremnicu, časť Turca, a pri dobrom počasí aj Veľkú Fatru.
Odporúčaná trasa:
- Štart: Skalka – chata Limba alebo parkovisko
- Trasa: Skalka → vyhliadky → ferrata (voliteľne) → späť
- Dĺžka: podľa variantu (5 – 12 km)
- Čas: 2 – 5 hodín
- Prevýšenie: variabilné (~300 – 700 m)
- Náročnosť: od ľahkej po strednú (ferraty sú náročné)
Prístup:
Z BB autom do Kremnice, odtiaľ na Skalku (cca 45 minút). Parkovanie priamo pri chate.
Pre koho je vhodná?
Pre turistov, ktorí hľadajú variabilitu – môžete si zvoliť prechádzku, výstup na vyhliadku alebo adrenalínovú ferratu.