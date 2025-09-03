5 najfotogenickejších výhľadov spojených s túrami pri Banskej Bystrici

Foto: Ilustračné, Getty Images
Okolie Banskej Bystrice ponúka pestrú mozaiku turistických trás, ktoré vedú cez husté lesy, skalnaté bralá aj tiché doliny až k výhľadovým bodom, z ktorých sa otvára krajina ako na dlani. Či už ste skúsený turista, víkendový výletník alebo hľadáte miesto na oddych mimo davov, práve tieto výstupy Vám ukážu, prečo patrí stredné Slovensko k najmalebnejším regiónom krajiny.

1. Krížna (1 574 m n. m.)

Krížna patrí medzi najvyššie a najdominantnejšie vrcholy Veľkej Fatry. Je známa svojím otvoreným, trávnatým vrcholom, z ktorého sa otvára jeden z najširších panoramatických výhľadov na Slovensku. Vďaka mierne zvlnenému hrebeňu je to ideálne miesto na hrebeňové túry, fotozastávky aj oddych s výhľadom.

Výhľad:

Z vrcholu Krížnej vidíte ako na dlani Nízke Tatry (Chopok, Ďumbier), Malú Fatru, Kremnické vrchy, Zvolenskú kotlinu, Poľanu, a za dobrého počasia aj vzdialené rakúske Alpy. Nechýba pohľad na Bystricu a údolie Hrona, ktoré máte doslova pod nohami.

Odporúčaná trasa:

  • Štart: Staré Hory (parkovisko pri kostole)
  • Trasa: Staré Hory → Rybô → Kráľova studňa → Krížna
  • Dĺžka: 13 km tam a späť
  • Čas: cca 4 – 5 hodín
  • Prevýšenie: ~850 m
  • Náročnosť: Stredne náročné (dlhšie stúpanie, ale bez technických úsekov)

Prístup:

Zo Starých Hôr, vzdialených cca 15 km od Banskej Bystrice, sa dá ľahko dostať autom alebo autobusom. Možnosť parkovania je priamo v obci.

Krizna hill from surrounding of Rybovske sedlo in Velka Fatra mountains in Slovakia
Foto: Ilustračné, Getty Images

2. Tlstá (1 373 m n. m.) 

Lokalita a charakteristika:

Vrchol Tlstá je ikonou Veľkej Fatry, známy predovšetkým pre svoje strmé vápencové steny a pôsobivé skalné výhľady. Nachádza sa nad Gaderskou dolinou, ktorá je sama o sebe výletom hodným, no výstup na Tlstú ponúka odmenu v podobe monumentálnej horskej scenérie.

Výhľad:

Z hrebeňa Tlstá sa otvárajú výhľady na Turčiansku kotlinu, Kremnické vrchy, Lúčanskú časť Malej Fatry a hlboké zelené doliny pod Vami. Západ slnka tu dokáže namaľovať neskutočné tiene a farby po skalnatých stenách.

Odporúčaná trasa:

  • Štart: Blatnica (parkovisko pri vstupe do Gaderskej doliny)
  • Trasa: Blatnica → Gaderská dolina → Mažarná jaskyňa → Tlstá → Blatnica (okruh)
  • Dĺžka: cca 12 km
  • Čas: 5 – 6 hodín
  • Prevýšenie: ~900 m
  • Náročnosť: Náročnejšia túra – prudké stúpanie, skalné úseky

Prístup:

Z Banskej Bystrice autom po ceste cez Harmanec a Turčianske Teplice (cca 45 minút). Parkovanie je možné v obci Blatnica.

Pre koho je vhodná?

Pre zdatnejších turistov, ktorí zvládnu dlhé stúpanie a mierne exponované pasáže. Deti len v sprievode skúsených dospelých.

Slovakian Mountains
Foto: Ilustračné, Getty Images

3. Kozí chrbát (1 330 m n. m.) 

Lokalita a charakteristika:

Kozí chrbát sa nachádza severovýchodne od Banskej Bystrice, v oblasti Starohorských vrchov. Ide o pokojnejšiu lokalitu bez masovej turistiky. Výstup vedie cez lesné chodníky a horské lúky, ktoré na jeseň hrajú pestrými farbami.

Výhľad:

Z vrcholu je výhľad najmä smerom na Nízke TatryChopok, Ďumbier, ale aj na Donovaly, hrebeň Zámostskej hole, a pri dobrej viditeľnosti až po Kozí kameň či Skalku.

Odporúčaná trasa:

  • Štart: Šachtičky (rekreačné stredisko)
  • Trasa: Šachtičky → sedlo pod Líškou → Kozí chrbát a späť
  • Dĺžka: 9 km tam a späť
  • Čas: 3 – 3,5 hodiny
  • Prevýšenie: ~550 m
  • Náročnosť: Mierne náročná

Prístup:

Zo Šachtičiek, kam sa dá dostať autom z BB (20 minút, v zime opatrne). Parkovanie je možné priamo pri lyžiarskom areáli.

Pre koho je vhodná?

Pre rekreačných turistov, rodiny so staršími deťmi a ľudí, ktorí hľadajú tichší výlet bez veľkých prevýšení.

Beautiful landscape of sunny Nizke Tatry
Foto: Ilustračné, Getty Images

4. Pustý hrad 

Lokalita a charakteristika:

Pustý hrad je najväčším hradným komplexom na Slovensku – a čo je dôležité, zároveň výborným výhľadovým bodom. Leží nad Zvolenom, ale pre svoju historickú, kultúrnu a vizuálnu hodnotu si zaslúži miesto aj v prehľade výhľadov z okolia Banskej Bystrice.

Výhľad:

Z horného hradu sa naskytá komplexný pohľad na Zvolenskú kotlinu, Slatinské vrchy, Kremnické pohorie, a najmä na meandre rieky Hron. Výhľad je ideálny na fotografovanie pri zlatej hodine.

Odporúčaná trasa:

  • Štart: Zvolen – sídlisko Sekier
  • Trasa: Sekier → Dolný hrad → Horný hrad → okruh späť
  • Dĺžka: cca 7 km
  • Čas: 2 – 3 hodiny
  • Prevýšenie: ~400 m
  • Náročnosť: Nenáročná

Prístup:

Zo Zvolena – z BB vlakom alebo autobusom (30 minút). Parkovanie pri sídlisku alebo v centre.

Pre koho je vhodná?

Pre všetkých – ideálna voľba na víkendový výlet s deťmi, pre seniorov, ale aj ako nenáročná historická túra.

Zvolen_pusty_hrad_enirpordego_deekstere.jpg
Foto: Ilustračné, Getty Images

5. Skalka pri Kremnici 

Lokalita a charakteristika:

Skalka je najvyšší bod Kremnických vrchov, známa predovšetkým zimným strediskom, ale aj ako celoročné turistické miesto s krásnymi výhľadmi. Oblasť je obľúbená aj pre svoju via ferratu, vyhliadkové body a duchovný význam (pútnické miesto).

Výhľad:

Z vyhliadkových miest ako „Skalná vyhliadka“ alebo z ferraty Komín uvidíte celé Kremnické pohorie, Kremnicu, časť Turca, a pri dobrom počasí aj Veľkú Fatru.

Odporúčaná trasa:

  • Štart: Skalka – chata Limba alebo parkovisko
  • Trasa: Skalka → vyhliadky → ferrata (voliteľne) → späť
  • Dĺžka: podľa variantu (5 – 12 km)
  • Čas: 2 – 5 hodín
  • Prevýšenie: variabilné (~300 – 700 m)
  • Náročnosť: od ľahkej po strednú (ferraty sú náročné)

Prístup:

Z BB autom do Kremnice, odtiaľ na Skalku (cca 45 minút). Parkovanie priamo pri chate.

Pre koho je vhodná?

Pre turistov, ktorí hľadajú variabilitu – môžete si zvoliť prechádzku, výstup na vyhliadku alebo adrenalínovú ferratu.

Ferrata most 1.jpg
Foto: Ilustračné, Getty Images Foto: www.skalkaarena.sk
