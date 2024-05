Cestovný ruch v Bratislave: Aké sú jeho najväčšie výzvy a ciele?

Bratislava, hlavné mesto Slovenska, sa stáva čoraz populárnejšou turistickou destináciou. Predseda predstavenstva Bratislavskej organizácie cestovného ruchu, Vladimír Grežo, v rozhovore prezradil, ako cestovný ruch prispieva k ekonomickému rastu mesta, aké digitálne riešenia sú k dispozícii pre návštevníkov, a aké poklady Bratislava odhalí túto sezónu pre turistov.

Hlavné mesto Slovenska prináša i tento rok množstvo atrakcií, podujatí, festivalov, ktoré lákajú každý rok čoraz viac návštevníkov nielen počas leta. Podľa Vladimíra Greža, predsedu predstavenstva Bratislavskej organizácie cestovného ruchu, v roku 2019 Bratislavu navštívilo až 7 miliónov turistov, čo predstavuje obrovský ekonomický potenciál pre mesto. Najviac turistov prichádza z Česka, Nemecka, Rakúska, Poľska, Veľkej Británie či USA. Cestovný ruch v Bratislave zohráva významnú úlohu v ekonomike mesta. „Keď zoberieme objem návštevnosti a služieb, ktoré sa odohrávajú vďaka turistom, tak to číslo je pomerne veľké,“ vysvetľuje Grežo a dodáva, že jedným z hlavných zdrojov príjmov je daň z prenocovania, a preto je dôležité prilákať návštevníkov, ktorí v meste prenocujú. Mesto sa tak snaží zatraktívniť prostredníctvom rôznych spoluprác a ponúk pre turistov prichádzajúcich po rieke Dunaj, ktorí zväčša v Bratislave nenocujú.

Digitálne riešenia pre turistov

Umelá inteligencia zasahuje do každej oblasti nášho života vrátane cestovného ruchu. S nástupom digitálnej éry ani Bratislava nezaspala na vavrínoch a pre návštevníkov pripravila inteligentné riešenia. „Umelú inteligenciu využívame pri tvorbe obsahu, napríklad pri Bratislava CARD. Máme digitálnu podobu, ktorá funguje na platformách iOS a Android,“ hovorí Grežo. Bratislava CARD umožňuje turistom za výhodnú cenu spoznať a zažiť to najlepšie, čo mesto ponúka, vrátane mestskej dopravy a bezplatných vstupov do rôznych atrakcií. Okrem toho sú k dispozícii aj aplikácie hravého charakteru, ktoré sú obľúbené najmä medzi rodinami. Novinkou je aj digitálna mestská šifrovacia hra s názvom „Príbeh ukradnutej koruny“. Turisti môžu využiť aj digitálneho sprievodcu s 11 trasami.

Bratislava – skrytý poklad Európy

Benátky, Amsterdam či Madrid patria medzi preplnené európske mestá, ktoré už prijali isté opatrenia, aby obmedzili počet turistov prichádzajúcich za atrakciami. Má tento potenciál i Bratislava a čo môže vlastne ponúknuť? Podľa Greža musí byť mesto atraktívne, zaujímavé a poskytovať kvalitné služby. „Budem hovoriť ako Bratislavčan, ktorý má svoje mesto rád, máte tu všetko a nie je toho vôbec málo. Máte tu výnimočné prírodné prostredie, rieku európskeho významu, máte pamäť mesta, ktorá siaha 1 000 rokov do histórie. Mesto, ktoré bolo a aj je na mape miest, ktoré sú korunovačné a 300 rokov zažívalo pozornosť Európy ako hlavné mesto Uhorska. Takže pre mňa je Bratislava výnimočné mesto a myslím si, že tento dar spojenia s prírodou Malých Karpát, významnou riekou a bohatou korunovačnou históriou predstavuje niečo, čo je vzácne. Návštevníci postupne objavujú tieto rozmery, keďže Bratislava nebola tak výrazne na mape ako sú veľké európske mestá. Takže trochu ťažíme z toho, že sme boli v tieni a je to teraz aj výhoda,“ hovorí predseda predstavenstva Bratislavskej organizácie cestovného ruchu.

Medzi najvýznamnejšie atrakcie patrí Dóm svätého Martina, najväčší kostol v Bratislave, Bratislavský hrad, UFO, ZOO alebo hrad Devín. „Okrem toho tu nájdete množstvo galérií, divadiel, múzeí, výborných reštaurácií, filharmóniu…,“ hovorí Grežo. Navyše sezóna prináša veľa kultúrnych podujatí a festivalov, vrátane Medzinárodného festivalu vedy, umenia a hudby STARMUS, ktorý sa konal v polke mája. „V Bratislave už začala festivalová sezóna. Podľa mňa naše hlavné mesto v tomto patrí do top ligy. Konajú sa tu veľmi kvalitné hudobné festivaly zamerané na rôzne žánre, ako aj divadelné, historické, kultúrne a rodinné festivaly. Tento rok je výnimočný v tom, že do Bratislavy prieišl Medzinárodný festival vedy, umenia a hudby STARMUS, ktorý sme tu ešte nemali. A osobnosti, ktoré prišli s týmto festivalom, to je niečo, čo naše hlavné mesto v takejto koncentrácii ešte nezažilo. Letná sezóna býva podľa mňa krásna. Prejdete sa mestom a vlastne len vyberáte hudobnú alebo divadelnú scénu, na ktorej sa môžete zastaviť,“ vysvetľuje Grežo. Podľa neho veľký potenciál predstavuje aj rieka Dunaj. „Hlavne nám prináša turistické lode a teda návštevníkov, ktorí prichádzajú po rieke. Tiež dopravuje turistov z Viedne pomocou rýchleho lodného spojenia, ktoré trvá len hodinu pätnásť minút. Málo však vieme využiť Dunaj ako miesto pre atrakcie,“ priznáva Grežo, a dodáva, že mesto plánuje na tomto potenciály rieky v budúcnosti pracovať.

Zelený cestovný ruch

V súčasnosti je udržateľnosť horúcou témou na celom svete. Ako reaguje cestovný ruch v Bratislave na tento trend? „Pripravujeme stratégiu udržateľného cestovného ruchu,“ hovorí Grežo. Ide o dokument, ktorý má pomôcť implementovať udržateľné praktiky v cestovnom ruchu.

Hlavné mesto tiež plánuje zaviesť nové projekty a iniciatívy na podporu cestovného ruchu. „Vznikne stratégia, ktorá musí vtiahnuť všetkých dotknutých cestovným ruchom,“ informuje Grežo. Cieľom je vytvoriť víziu, ktorá bude prínosná nielen pre návštevníkov a všetkých kľúčových hráčov v cestovnom ruchu, ale aj pre obyvateľov mesta. „Je dôležité nájsť naozaj spoločné benefity, v ktorých sa vidia ako mesto, mestské časti, podnikatelia tak obyvatelia Bratislavy a to si myslím, že ak sa podarí, tak to bude obrovský pokrok v cestovnom ruchu,“ dodáva na záver predseda predstavenstva Bratislavskej organizácie cestovného ruchu.

Bratislava ponúka bohaté historické dedičstvo, prírodné krásy a moderné digitálne riešenia pre turistov. Vďaka kontinuálnym snahám o zlepšenie a udržateľnosť má mesto potenciál stať sa jednou z najatraktívnejších destinácií v Európe. Navštívte Bratislavu a objavte jej skryté poklady!

Celý rozhovor s predsedom predstavenstva Bratislavskej organizácie cestovného ruchu Vladimírom Grežom nájdete TU.

