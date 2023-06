Cestovné poistenie vám pomôže aj pri poruche vášho auta v zahraničí

V dnešnej dobe sa na autá mnohí spoliehajú viac, než kedykoľvek predtým, hlavne kvôli voľnosti a flexibilite, ktorú vďaka nemu majú. Preto aj cestovanie do zahraničia s vlastným vozidlom dnes nie je nič výnimočné. Stovky motoristov pravidelne absolvujú dlhé trasy za hranice našej krajiny, keď cestujú na výlet, dovolenku či služobnú cestu. Samozrejmosťou vo výbave takýchto cestovateľov by malo byť kvalitné poistenie, ktoré im pomôže v prípade rôznych problémov s ich automobilom.

Vyberte si správne pripoistenie

Akákoľvek porucha auta, ktorá má za následok jeho nepojazdnosť, je veľmi nepríjemná. Ak sa vám niečo takéto stane v zahraničí, je to oveľa väčší problém. Nepoznáte miestny jazyk ani okolie a akékoľvek služby spojené s opravou alebo odtiahnutím vášho automobilu môžu byť oveľa drahšie, než na Slovensku. Preto je dobré vedieť, že vaše auto môže počas cesty do zahraničia kryť cestovné poistenie, v rámci ktorého si môžete uzatvoriť pripoistenie technickej asistencie. To vám zaručí pomoc a asistenciu od vašej poisťovne pri rôznych nepríjemnostiach spojených s vašim automobilom. Napríklad pri defekte, vybitej batérii, minutí alebo zámene paliva, strate kľúčov a pod.. Tiež budete mať nárok na pomoc, ak vám v dôsledku autonehody alebo poruchy neostane dosť financií. Rozsah tohto pripoistenia sa medzi jednotlivými poisťovňami líši. Preto si pri výbere ponuky nezabudnite preštudovať poistné podmienky a oboznámiť sa so všetkými druhmi pomoci, ktoré vám môžu byť poskytnuté. Toto pripoistenie ocenia najmä tí motoristi, ktorí majú v rámci PZP k dispozícii asistenčné služby iba v základnom variante.

Kde nájdete najvýhodnejšie cestovné poistenie?

Pri hľadaní odpovede na túto otázku najlepšie urobíte, keď si porovnáte ponuky od jednotlivých poisťovní. Na to využite kalkulačku cestovného poistenia na stránke Klik.sk. Stačí vyplniť pár základných údajov a označiť, aké riziká majú byť poistením kryté. Pri cestovaní do zahraničia by samozrejmosťou malo byť aj pripoistenie technickej pomoci k vozidlu, o ktorom sme písali vyššie, Zároveň odporúčame, aby ste si do poistného krytia zahrnuli ešte aj poistenie batožiny a tiež poistenie zodpovednosti za škodu. Tí, ktorí chcú na dovolenke vykonávať rôzne adrenalínové športy by nemali zabudnúť na poistenie športovej aktivity a úrazové poistenie. Vašu cestovnú poistku si môžete nastaviť podľa toho, čo potrebujete. V prípade rôznych nepríjemností budete vedieť, že sa môžete obrátiť na vašu poisťovňu a vyhnete sa neželaným výdavkom.

Informačný servis