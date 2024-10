Cestovkám na Slovensku rastie počet dovolenkárov, letná sezóna sa predlžuje od mája až do októbra

Slováci cestujú každým rokom viac a cestovné kancelárie hlásia návrat klientov. Podľa dát cestovej kancelárie Satur v porovnaní s letnou sezónou 2023 ide o nárast až o 12%. Slovenskí dovolenkári si to toto leto najčastejšie namierili do Turecka, Grécka, Egypta, na Cyprus, ale aj do stále veľmi obľúbeného Chorvátska.

„Vďaka priamym letom z Bratislavy a Košíc na ostrov Brač je pre dovolenkárov chorvátske pobrežie teraz ešte dostupnejšie. Kúpať v mori sa môžu už do dvoch hodín od odletu,“ doplnila generálna riaditeľka CK Satur, Eleonóra Fedorová. Hitom letnej sezóny je letovisko Marsa Matrouh, kde bol medziročný nárast dovolenkárov na úrovni až 77%.

Dovolenku plánujú vopred

Správanie klientov sa mení a svoju letnú dovolenku radi plánujú vopred. „Posledné roky sledujeme trend nákupu letnej dovolenky v predstihu. V Sature na tento dopyt reagujeme a aj keď sa ešte nevrátili posledné lietadlá s dovolenkármi, už sme spustili predaj leta 2025. Kúpou dovolenky vo first moment období môžu klienti výrazne ušetriť a nájsť svoje obľúbené hotely za najlepšie ceny,“ uzatvára Fedorová.

Letná sezóna sa výrazne predlžuje od mája až do októbra, pričom najvyšší medziročný nárast dovolenkárov bol v júni. Dovolenku v okrajových mesiacoch sezóny preferujú najmä rodiny s malými deťmi, či seniori. Dôvodom sú výhodné ceny, miernejšie počasie a menej preplnené letoviská.

Exotika je dostupnejšia

Z výsledkov prieskumu agentúry Market Vison vyplýva, že cestovatelia, ktorí cestujú na poznávacie zájazdy cez cestovné kancelárie ich volia z dôvodu vysokej flexibility, očakávajú, že budú sprevádzané skúseným sprievodcom, ktorý je neustále k dispozícii, cestuje sa v malých skupinách a budú plné zážitkov.

V segmente exotických dovoleniek sa najväčšej popularite tešia Omán, Zanzibar a Spojené arabské emiráty. Vďaka priamym letom z Bratislavy a Košíc je exotika ešte dostupnejšia. Najobľúbenejšou exotickou destináciou je Omán, nielen vďaka krátkemu letu, ale aj cenovej dostupnosti.