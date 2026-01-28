Cesta za futbalom sa zmenila na nočnú moru. Pri nehode v Rumunsku zomrelo sedem fanúšikov PAOK Solún

Sedem gréckych futbalových fanúšikov prišlo o život pri vážnej dopravnej nehode v rumunskom okrese Timiș, keď sa ich minibus čelne zrazil s nákladným autom. Vozidlo prevážalo desať mužov, ktorí cestovali z Grécka do Francúzska na zápas svojho klubu PAOK Solún.

Podľa rumunskej polície nehodu zapríčinil 29-ročný vodič minibusu, ktorý prešiel do protismeru a narazil do kamióna. Šesť obetí zomrelo priamo na mieste, siedma podľahla zraneniam krátko po prevoze z miesta nehody.

Ďalší traja fanúšikovia utrpeli zranenia a skončili v nemocnici. Záchranné zložky zasahovali v utorok popoludní, pričom rozsah nehody si vyžiadal aj uzavretie cesty v danom úseku.

Grécky premiér Kyriakos Mitsotakis vyjadril hlboký zármutok nad tragédiou. „Som hlboko otrasený stratou siedmich mladých krajanov. Vyjadrujem úprimnú sústrasť ich rodinám a celej rodine PAOK,“ napísal na sociálnej sieti.

Podľa starostu Solúna Steliosa Angeloudisa boli obete zapálenými priaznivcami PAOK, ktorí cestovali podporiť svoj tím na zápas Európskej ligy proti Lyonu, v ktorom pôsobí aj slovenský brankár Dominik Greif. Futbalový výjazd, ktorý mal byť oslavou, sa tak skončil jednou z najtragickejších nehôd fanúšikov v ostatných rokoch.

