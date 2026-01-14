Kóša v Košiciach, Lipsko lovilo v Trenčíne, Slovan potvrdil príchod obrancu z Plzne

Slovenský obranca španielskeho futbalového klubu Real Zaragoza Sebastián Kóša bude v jarnej časti aktuálneho ročníka 2025/2026 hosťovať v slovenskom tíme FC Košice. Bývalý mládežnícky reprezentant Slovenska, ktorý si pripísal štart už aj v národnom A-mužstve, úspešne absolvoval zdravotné testy a je pripravený zapojiť sa do tréningového procesu s tímom trénera Petra Černáka.
„Možnosť získať mladého, overeného stopéra so skúsenosťami z našej ligy, ktorý nastúpil už aj v Európskej konferenčnej lige a zároveň si vybojoval prestup do La Ligy 2, bola pre nás takmer neuveriteľná príležitosť,“ povedal na klubovom webe športový riaditeľ košického klubu Terry Westley, ktorý ocenil profesionálny a ústretový prístup Realu Zaragoza.
Najvyššiu slovenskú súťaž opúšťa Sani Suleiman z AS Trenčín. Mladý nigérijský útočník, ktorého idolom je Eden Hazard, odchádza do nemeckého klubu RB Lipsko. Pod Čákovým hradom pôsobil rok a pol. Patrí medzi najtalentovanejších mladých hráčov nigérijského futbalu, o čom svedčí i skutočnosť, že sa stal súčasťou výberu Nigérie na majstrovstvách sveta do 20 rokov v Čile. Podľa niektorých médií Trenčín zinkasuje za prestup až 5 miliónov eur.
Majstrovský Slovan Bratislava zasa získal srbského obrancu Svetozara Markoviča z Viktorie Plzeň. „Stredný obranca Svetozar Markovič prestupuje z Viktorie Plzeň do Slovana Bratislava. Najúspešnejší slovenský klub s ním podpísal 4,5-ročnú zmluvu,“ informoval ŠK Slovan Bratislava na Facebooku.