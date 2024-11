Český spevák Josef Zíma prišiel o nohu, na pódiu však vystúpil už štyri dni po amputácii

Deväťdesiatdvaročný český spevák, herec a moderátor Josef Zíma prišiel o nohu. To však legendu českej hudby nezastavilo a hneď o štyri dní po amputácii zaspieval za potlesku fanúšikov slávnu pieseň Blues pre teba na oslavách 85. výročia vzniku orchestra Karla Vlacha. Informuje o tom spravodajský web TN.cz.

Vynikajúci umelec a producent

„Vážení priatelia, ja som sa s Karlom Vlachom stretol už ako štrnásťročný chlapec. Študent gymnázia. Hovoril som si, že by som toto chcel tiež raz robiť, a za nejakých pár rokov som na tom javisku stál ja sám,“ uviedol Josef Zíma.

„Toho spomínania je strašne veľa. Pochopiteľne na Karla Vlacha nemôže nikto spomínať inak ako v dobrom. To bol vynikajúci nielen umelec, ale aj producent. Bol to jednoducho niekto,“ zaspomínal spevák.

Hviezda mnohých filmov

Josef Zíma žiaril aj v mnohých filmoch, ako je napríklad Princezná so zlatou hviezdou alebo Tá naša pesnička česká. Svoj hlas tiež prepožičal napríklad Ivanovi z Mrazíka, ale najväčšou radosťou je pre speváka stále hudba, ktorá mu dodáva energiu do života.

Josef chystá vystupovať aj naďalej. „Keď sa to podarí ma postaviť na nohy, na chodítka napríklad alebo aspoň teda v tých kreslách, tak ako to robím doteraz, tak neviem, čo by som tu iného robil. Naozaj,“ povedal o svojich plánoch.