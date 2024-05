Česko sa ako prvý tím na MS v hokeji 2024 posúva do štvrťfinále, istý je príchod Nečasa a na obzore sú Pastrňák aj Zacha (video)

Do tretice to už rakúskym hokejistom nevyšlo. Po tom, čo vzali bod Kanaďanom a všetky tri Fínom, dlho trápili aj domácich Čechov, ale napokon podľahli 0:4. Tento výsledok zároveň posúva Česko ako prvý tím na svetovom šampionáte v Prahe a Ostrave do štvrťfinále.

Čechov môže tešiť aj to, že Petr Mrázek vychytal s 21 zásahmi shutout, resp. Ondřej Kaše a David Tomášek strelili svoje prvé góly na MS 2024.

Zlomili odpor Rakúšanov

Česi viedli až do 36. min iba 1:0, ale potom dvoma gólmi v rozpätí 64 sekúnd zásluhou Dominika Kubalíka a Jakuba Fleka zlomili odpor Rakúšanov. Na začiatku tretej tretiny David Tomášek pečatil na 4:0 a česká definitíva postupu z A-skupiny bola na svete.

„Vedeli sme, že Rakúšania budú sebavedomí po výsledkoch, ktoré dosiahli. Boli sme v strehu. Dôležitý bol gól zo správne odpískaného nájazdu v úvodnej časti, škoda, že sme nepridali ďalšie. Druhá tretina bola z našej strany trochu rozladená, ale strelili sme v nej dva góly. Tretia tretina bola naša najlepšia. Po štvrtom góle sme si to postrážili,“ zhodnotil tréner Radim Rulík pre české médiá.

Ešte jeden príjemný bonus mal piatkový podvečer pre českých fanúšikov hokeja. Bolo ním potvrdenie príchodu útočníka Radima Nečasa z tímu NHL Carolina Hurricanes, ktorý by sa mal k spoluhráčom v reprezentácii pripojiť už v sobotu. Ihneď po vyradení Caroliny v druhom kole play-off absolvoval zdravotnú prehliadku a sadol do lietadla, ktoré v sobotu predpoludním malo pristáť v Prahe.

Chce sa ukázať pred domácimi fanúšikmi

Hráč síce nie je stopercentne fit, chce sa však ukázať pred domácimi fanúšikmi na MS. Teoreticky by mohol stihnúť už sobotňajší večerný duel Česka proti Veľkej Británii.

„Uvidíme, ako sa bude cítiť. Tréneri si na to musia sadnúť. O jeho prínose pre mužstvo však nepochybujeme. Je to kanonier, pomôže nám aj v presilovkách, ktoré nám až tak nevychádzajú,“ uviedol generálny manažér českého tímu Petr Nedvěd na webe iDnes.cz.

Keďže v noci z piatka na sobotu sa s play-off NHL rozlúčili aj hokejisti Bostonu, z tohto tímu by mohli českú reprezentáciu na MS posilniť útočníci David Pastrňák a Pavel Zacha. Zatiaľ sa nevie, či to tak bude, v priebehu soboty by mala zaznieť odpoveď. Faktom je, že Česi budú mať aj po príchode Nečasa stále dve voľné miesta na súpiske.