Českému exprezidentovi Zemanovi odstránili časť hrubého čreva

Bývalý český prezident Miloš Zeman sa prvýkrát po operácii ozval z nemocnice. Nakoniec v nej musí zostať dlhšie, než sa predpokladalo. Prezradil zároveň, že mu museli odstrániť kus čreva. Informuje o tom spravodajský web TN.cz.
Po operácii zažívacieho traktu sa Zeman ozval na Facebooku. „Hlásim sa vám z nemocnice. Zostanem tu nakoniec o trochu dlhšie na pozorovanie, ale v pondelok by som sa mal vrátiť domov,“ odkázal. Operácia podľa neho dopadla úspešne. „Za to vďačím skvelému tímu, ktorý sa o mňa stará,“ uviedol.
O tom, prečo do nemocnice musel, prehovoril Zeman v piatkovom rozhovore pre denník Blesk. „Objavili mi krvácajúci polyp v hrubom čreve. … Polyp mi odstránili, spolu s ním aj kus čreva,“ povedal. Nález bol podľa neho nezhubný. Cez víkend v nemocnici zostane pre obavu z krvácania.