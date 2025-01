Česká liga napreduje, preto sa rozhodol pre návrat. Slovenský exreprezentant bude hrať za Slovácko

Slovenský futbalový obranca Martin Koscelník si po viac ako dvoch rokoch opäť zahrá najvyššiu súťaž v Česku. Dvadsaťdeväťročný pravý bek podpísal dvojročný kontrakt s 1. FC Slovácko. Na Moravu prichádza po pôsobení v holandskom klube NAC Breda. Za tento tím odohral 36 zápasov a strelil šesť gólov.

Rodák z Vranova nad Topľou, ktorý do „veľkého“ futbalu „naskočil“ v Michalovciach, predtým strávil štyri roky v inom českom klube Slovan Liberec, odkiaľ v roku 2022 prestúpil do rakúskeho Rapidu Viedeň. V tom čase už mal na konte 14 reprezentačných štartov a jeden presný zásah. Ďalšie od transferu do Rakúska zatiaľ nepridal.

Ponuka zo Slovácka ho potešila

„Keď sa ozvalo Slovácko, bol som veľmi rád. Celé sa to zbehlo veľmi rýchlo. V pondelok sa všetko doladilo, v utorok som bol už zbalený a letel sem. Teším sa na nové výzvy. Hral som štyri sezóny v Liberci, takže prostredie českej ligy dobre poznám. Liga sa za ten čas podľa mňa kvalitatívne posunula, čo dokazujú aj úspechy českých klubov v európskych pohároch,“ povedal Koscelník pre klubový web svojho nového zamestnávateľa.