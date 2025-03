Česká herečka Kuklová bojovala päť rokov s rakovinou. Nevezmem si už lieky, priznala sa fanúšikom

Česká herečka Michaela Kuklová sa rozhodla pre radikálny krok. Pred piatimi rokmi jej bola diagnostikovaná rakovina prsníkov. Podstúpiť musela operáciu a náročnú liečbu, a teraz bolo na nej, či ju chce ukončiť. Informuje TV Joj na svojej stránke Topstar.noviny.sk.

So svojím rozhodnutím sa podelila s fanúšikmi na sociálnej sieti, kde napísala: „Zajtra ráno si už nevezmem lieky… Aspoň sa telu uľaví.“ Každého pol roka totiž chodila na mamograf a vždy tŕpla, aký bude výsledok vyšetrenia.

Ešte vlani v decembri sa na stretnutí s herecami so seriálu ZOO zdôverila, že je trošku nervózna, pretože v marci jej končí liečba. Výsledky mamografu však opäť potvrdili, že ju môže ukončiť.

„Pani profesorka vychádza aj z pocitu pacienta, ako to cíti on. Preto mi dala aj možnosť pokračovať. Povedala mi, že k návratu choroby môže prísť aj po dvadsiatich rokoch, že celú dobu môže len spať. Ale ja sa cítim zdravá a rozhodla som sa liečbu ukončiť podľa plánu. A či sa to niekedy zas prebudí? Načo o tom premýšľať…,“ napísala 56-ročná herečka.