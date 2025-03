Krampol má jasnú predstavu o svojom pohrebe. Môžem exnúť za hodinu, nechcel by som niekde pomaly umierať, hovorí

Osemdesiatšesťročný legendárny český herec a zabávač Jiří Krampol, ktorý sa do povedomia verejnosti zapísal nielen svojimi filmovými a divadelnými úlohami, ale aj nezameniteľným hlasom v dabingu, otvorene priznal, že má strach zo smrti a počíta s najhorším. Informuje TV Joj na stránke Topstar.noviny.sk.

Vo februári bol totiž hospitalizovaný v nemocnici, kde mu lekári vypumpovali 18 litrov vody. Taktiež má problémy so srdcom, ktoré by vyriešila operácia, vzhľadom však k jeho veku a problémom túto možnosť vylúčili. Na 96 percent by operáciu neprežil, a preto počíta so všetkým.

Často premýšľa o smrti

„Môžem exnúť za hodinu, môžem vydržať, to nikto nevie. Otcov brat ale ešte v 97 rokoch čítal bez okuliarov,“ priznal český herec pre portál eXtra.cz s tým, že by rád túto tradíciu dlhovesti v rodine rád dodržal.

Sám však často premýšľa o smrti. „Premýšľam o tom stále. Hovorím si, že sa s tým musí počítať. Tak to je v živote. Smrť je jeho súčasťou. Niekto hovorí, že sa smrti nebojí. Keď som ale ležal v nemocnici a mal som namále, bál som sa. Bojíš sa. A prosíš pána Boha, nevedel som, že som taký pos*ra. Nechcel by som niekde pomaly umierať, to nie,“ pokračoval Krampol.

Inšpiroval sa židovskou tradíciou

Taktiež má vlastnú predstavu, ako by mal vyzerať jeho pohreb. Inšpirovala ho židovská tradícia z USA, kde sa posledná rozlúčka nenesie v znamení smútku a sĺz.

„U známych v Amerike bol pohreb. To je taká nejaká židovská udalosť, žiadne smútenie, ale že sa zídu na trávniku, každý tam položí kamienok, dajú si panáka, povedia o tom človeku nejakú príhodu a spomínajú na neho. A nie nejaké ruské nebo balkánske chmáry. To nie. Keby kleplo, tak by som to chcel takto,“ doplnil na záver.