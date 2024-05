Česi si o zlato zahrajú po štrnástich rokoch, majú šancu na siedmy titul majstrov sveta

Česká hokejová reprezentácia sa vo finále majstrovstiev sveta predstaví po štrnástich rokoch, švajčiarsky výber po šiestich. Taký je bleskový pohľad do štatistík pred nedeľňajším večerným súbojom v Prahe, ktorý rozhodne o tom, či Česi získajú siedmy titul majstrov sveta alebo Švajčiari premiérovo vystúpia až na vrchol.

Na šampionáte v Česku sú von z hry už dvaja medailisti z prechádzajúcich MS, keď vlani bronzoví Lotyši nepostúpili zo skupiny a obhajcovia striebra Nemci vypadli vo štvrťfinále.

Úradujúci svetoví šampióni Kanaďania síce nezopakujú „zlatú jazdu„, stále však majú nádej na medailu, aj keď nanajvýš bronzovú. V súboji o tretiu priečku si popoludní zmerajú sily so Švédmi.

Česi sa do finále prebojovali

Český tím sa do finálového duelu prebojoval triumfom 7:3 nad „troma korunkami„.

„Stretli sa dva kvalitné tímy a my sme boli šťastnejší. S tým, že im dáme toľko gólov, sme určite nerátali, ale je to pre nás dobré,“ komentoval po sobotňajšom semifinále útočník Davida Kämpfa podľa webu hokej.cz.

„Ak by nám niekto pred šampionátom povedal, že budeme hrať o zlato, tak by sme mu neverili. Kráčali sme si za tým počas celého turnaja. Vytvorili sme skvelú partiu, tréneri nás výborne pripravovali na každý zápas. Všetko do seba zapadá,“ pokračoval.

Po semifinále nepoznali súpera

Po semifinále ešte Česi nevedeli, kto bude ich súper v boji o zlato.

„Čaká nás ešte jeden krok. Myslím si, že môžeme zdolať každého. Náš tím je kvalitný, takže sa nikoho nebojíme,“ dodal Kämpf.

Miernou komplikáciou pre domáci výber bude finálová absencia obrancu Jana Ruttu, ktorý od disciplinárky šampionát dostal dištanc na jedno stretnutie za faul lakťom, ktorým sa v sobotňajšom semifinále prezentoval na Švéda Isaca Lundeströma.

Otázny je aj štart ďalšieho beka Jakuba Krejčíka, ktorý v sobotu dostal zásah pukom do tváre.

Švajčiari si vo finále zahrali dvakrát

Švajčiari si v minulosti dvakrát zahrali vo finále, v oboch prípadoch však šampionát končili prehrou. Striebro majú aj z roku 1935, vtedy sa však hrala ešte finálovú skupina v inom formáte. Helvéti v sobotu vyradili obhajcov zlata Kanaďanov, zdolali ich 3:2 po samostatných nájazdoch.

„Je to skvelé. Čo k tomu môžem povedať, ideme do finále Celé Švajčiarsko na nás môže byť hrdé a my môžeme byť hrdí na seba. A pokračujeme. V nedeľu je nový zápas a chceme v ňom zvíťaziť,“ povedal po postupe švajčiarsky reprezentačný krídelník Kevin Fiala, ktorý má české korene.

Finálový súboj

O finálovom súboji obranca Dean Kukan podľa hokej.cz poznamenal: „Česi majú dobrých hráčov. Musíme sa sústrediť na našu hru, hrať tak, ako v prvej tretine proti Kanade, môžeme ich zdolať. Je pôsobivé, že Česi dali Švédom sedem gólov, ale proti nám sa to nestane.“

Finálový súboj sa v Prahe uskutoční v nedeľu o 20.20 h, ešte predtým o 15.20 h je na programe zápase o bronz.