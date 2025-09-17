Česi obnovili výrobu kovaných tiel striel pre delostreleckú muníciu

Česká spoločnosť STV Group, ktorá je jediným výrobcom veľkokalibrovej munície v krajine, štartuje výrobu kovaných tiel striel pre delostrelecké náboje kalibru 155, 152 a 122 milimetrov. Projekt je súčasťou investičného programu v sume 5 miliárd korún a obnovuje výrobu, ktorá v Česku naposledy prebiehala v Škodových závodoch pred 80 rokmi. Informuje o tom web Novinky.
Sériová výroba sa podľa výrobcu začne už v závere tohto roka v nových priestoroch. V roku 2026 dosiahne nová výroba kapacitu viac ako 100-tisíc kusov, pričom materiály budú pochádzať výhradne od českých strategických partnerov.
„Vďaka modulárnemu riešeniu je možné výrobu počas niekoľkých mesiacov výrazne zvýšiť, ak by si to vyžiadala bezpečnostná situácia,“ povedal riaditeľ STV pre špeciálne projekty Pavel Baran.
„Našou ambíciou je poskytnúť ministerstvu obrany a Českej republike úplnú nezávislosť od zahraničných dodávateľov v oblasti delostreleckej a tankovej munície,“ uviedol Martin Drda, majiteľ skupiny STV INVEST, do ktorej spoločnosť STV Group patrí.