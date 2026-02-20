Čerňanská a Mokrášová sú v dvojboboch žien na ZOH 2026 priebežne šestnáste

>>> Všetky aktuálne správy zo ZOH 2026
Slováci na zimnej olympiáde 2026: Program po dňoch, zastúpenie máme vo všetkých šiestich olympijských lokalitách - VIDEO, FOTO
Slovenské reprezentantky Viktória Čerňanská a Lucia Mokrašová sú priebežne šestnáste po dvoch jazdách v dvojboboch žien na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine d’Ampezzo. Piatkové jazdy naznačujú, že v sobotu by sa mohli „zmestiť“ do elitnej dvadsiatky. Ak budú po tretej jazde v Top 20, kvalifikujú sa do štvrtej.
Po prvej sérii jázd boli Slovenky osemnáste, po druhej figurujú ešte o 2 stupienky vyššie. V druhom kole mali pätnásty najlepší čas. Odvážnou ambíciou slovenskej dvojice je atakovať elitnú pätnástku.
Čerňanská si na olympiáde v súťaži monobobistiek nezlepšila umiestnenie z Pekingu 2022
Pre pilotku Čerňanskú je to už druhé vystúpenie na tohtoročných ZOH, medzi monobobistkami obsadila 20. priečku. V rovnakej disciplíne štartovala aj v Pekingu 2022. Pre brzdárku Mokrášovú boli piatkové dve jazdy premiérou pod piatimi kruhmi.
Líderkami po úvodnom dni sú Nemky Laura Nolteová a Deborah Leviová, druhé sú s mankom 18 stotín sekundy ich krajanky Lisa Buckwitzová a Neele Schutenová. Tretia priečka parí americkému duu Kaillie Armbrusterová Humphriesová s Jasmine Jonesovou, ktorá bolo po prvej jazde prvé, no po druhej stráca na líderky 0,23 sekundy.