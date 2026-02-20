Čerňanská a Mokrášová sú v dvojboboch žien na ZOH 2026 priebežne šestnáste

Odvážnou ambíciou slovenskej dvojice je atakovať elitnú pätnástku.
- Aktualizované
Peter Mráz
Redaktor športovej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Viktória Čerňanská, Lucia Mokrášová
Slovenky Viktória Čerňanská a Lucia Mokrášová počas piatkových súťaží dvojbobov žien na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo. Foto: SITA/AP
Taliansko Ostatné športy Ostatné športy z lokality Taliansko

>>> Všetky aktuálne správy zo ZOH 2026

Slovenské reprezentantky Viktória Čerňanská a Lucia Mokrašová sú priebežne šestnáste po dvoch jazdách v dvojboboch žien na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine d’Ampezzo. Piatkové jazdy naznačujú, že v sobotu by sa mohli „zmestiť“ do elitnej dvadsiatky. Ak budú po tretej jazde v Top 20, kvalifikujú sa do štvrtej.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Po prvej sérii jázd boli Slovenky osemnáste, po druhej figurujú ešte o 2 stupienky vyššie. V druhom kole mali pätnásty najlepší čas. Odvážnou ambíciou slovenskej dvojice je atakovať elitnú pätnástku.

Pre pilotku Čerňanskú je to už druhé vystúpenie na tohtoročných ZOH, medzi monobobistkami obsadila 20. priečku. V rovnakej disciplíne štartovala aj v Pekingu 2022. Pre brzdárku Mokrášovú boli piatkové dve jazdy premiérou pod piatimi kruhmi.

Viktória Čerňanská, Lucia Mokrášová
Slovenky Viktória Čerňanská a Lucia Mokrášová počas piatkových súťaží dvojbobov žien na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d’Ampezzo. Foto: SITA/AP

Líderkami po úvodnom dni sú Nemky Laura Nolteová a Deborah Leviová, druhé sú s mankom 18 stotín sekundy ich krajanky Lisa Buckwitzová a Neele Schutenová. Tretia priečka parí americkému duu Kaillie Armbrusterová Humphriesová s Jasmine Jonesovou, ktorá bolo po prvej jazde prvé, no po druhej stráca na líderky 0,23 sekundy.

Viac k osobe: Lucia MokrášováViktória Čerňanská
Firmy a inštitúcie: Medzinárodná federácia pre boby a skeletonMOV Medzinárodný olympijský výbor
Okruhy tém: Zimná olympiáda - Miláno a Cortina (ZOH 2026 v Taliansku)
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk