Černák po tvrdom faule do hlavy nedohral prvý zápas play-off, Tatarovi „Devils“ utŕžili vysokú prehru (video+foto)

Slovenskí hokejisti nezažili ideálny vstup do tohtoročného play-off v zámorskej NHL. Obranca Erik Černák z tímu Tampa Bay Lightning nedohral zápas na ľade Toronta Maple Leafs (7:3) po zákroku domáceho útočníka Michalea Buntinga, kým útočník Tomáš Tatar nebodoval v drese New Jersey Devils pri vysokej domácej prehre 1:5 s rivalom New Yorkom Rangers.

Černák sa už na ľad nevrátil

Bunting zasiahol Černáka v druhej tretine lakťom do hlavy, za čo ho rozhodcovia vylúčili do konca duelu. Slovenský bek bol otrasený, s pomocou spoluhráčov odišiel do šatne a na ľad sa už nevrátil.

Bunting absolvuje pohovor s Oddelením hráčskej bezpečnosti NHL a hrozí mu dodatočný trest.

„Neviem, čo k tomu povedať. Asi len to, že liga sa na to pozrie. To však môže znamenať veľa vecí,“ povedal po stretnutí tréner „bleskov“ Jon Cooper o zákroku novinárom.

‚Buntsovi‘ zrejme ušiel lakeť

Černák stihol odohrať 9:27 min s bilanciou strela, bodyček, tri bloky a dve trestné minúty. Okrem neho prišla Tampa pre zranenia aj o obrancu Victora Hedmana a útočníka Michaela Eyssimonta. Podľa kouča „javorových listov“ Bunting nechcel Slováka zraniť.

„Myslím si, že sa snažil získať pre seba priestor, aby vyhral boj o puk a ušiel mu lakeť. Protihráč to nečakal. Som si istý, že ‚Bunts‘ vtedy očakával súboj o puk, no ten neprišiel,“ skonštatoval Sheldon Keefe.

Zranený Erik Černák (druhý zľava) odchádza s pomocou spoluhráčov do šatne. Na ľad sa už nevrátil. Foto: SITA/AP

Slovenský súboj sa nekonal

Tatar absolvoval 16:22 min so ziskom mínusového bodu, bodyčeku, štyroch striel a bloku. Slovenský súboj sa v Newarku nekonal, keďže v bránke „jazdcov“ nestál Jaroslav Halák, ale Rus Igor Šesťorkin.

Vo všetkých štyroch utorňajších zápasoch uspeli hostia. Obhajca Stanleyho pohára Colorado Avalanche prekvapivo prehral v úvodnom dueli s nováčikom v play-off Seattlom Kraken 1:3 a tím Vegas Golden Knights podľahol Winnipegu Jets 1:5.