Ceny ojazdených áut na slovenskom trhu medziročne stúpli, v ponuke ich ale bolo viac

V decembri 2023 však bolo inzerovaných ponúk tradične menej, pred sviatkami ľudia kúpu áut odkladajú.

Záver minulého roka priniesol tradičný obrázok, keď slovenský sekundárny trh s vozidlami zaznamenal klasické pribrzdenie. V medziročnom porovnaní ale bolo ponúkaných áut v roku 2023 viac ako v predošlom roku, no ich cena narástla o 1 700 eur – a to pri prakticky pri nezmenenom počte najazdených kilometrov a veku. Vyplýva to z analýzy celého sekundárneho trhu, vykonanej expertmi AAA AUTO, najväčšieho predajcu ojazdených vozidiel na Slovensku.

Čo sa týka samotného posledného mesiaca minulého roka, v ňom počet inzerovaných áut medzimesačne klesol, a to o takmer štyri tisíc kusov. Dôvody sú jednoduché. „Pokles ponuky v decembri je každoročný jav, spôsobený primárne predvianočným obdobím, kedy je dopyt výrazne slabší – ľudia sa venujú prípravám na sviatky a nákup auta riešiť nechcú. Súkromníci a drobní predajcovia preto menej inzerujú. Ďalším faktorom je, že firemní klienti pred koncom roka nakupujú veľa áut s možným odpočtom DPH, čo ponuku zmenšuje,“ vypočítava dôvody Karolína Topolová, generálna riaditeľka AURES Holdings, prevádzkovateľa siete autocentier AAA AUTO a Mototechna na Slovensku.

Porovnanie jazdeniek v rokoch 2023 vs. 2022

V medziročnom porovnaní však vidíme práve opačný trend. Zatiaľ čo predvlani predávajúci na sekundárnom trhu ponúkali spolu 317 602 automobilov, vlani ich bolo o takmer stodvadsaťtisíc viac, a to 435 357 kusov. Ak porovnáme strednú hodnotu ceny automobilov na slovenskom trhu za celý rok, dostaneme sa k výsledku, kedy mediánová cena vozidiel v roku 2022 bola o 1 690 eur nižšia (6 800), ako v roku 2023 (8 490 eur).

Čo sa týka strednej (mediánovej) ceny automobilov v decembri v roku 2022, tak tá bola na hodnote 8 500 eur, no v poslednom mesiaci roku 2023 to bolo o 1 400 eur viac, čiže 9 900 eur. Nájazd ponúkaných áut v decembri minulého roka ostal takmer bez zmeny – 170 000 km v roku 2022 a 165 000 km v roku 2023. Autá v slovenskej ponuke omladli o jeden rok z 10,2 na 9,2 roka.

Z údajov z trhu jazdených vozidiel ďalej vyplýva, že slovenskí spotrebitelia stále mierne preferujú naftu pred benzínom. Nepatrne narástol aj podiel vozidiel na LPG, autá na zemný plyn CNG však už len „paberkujú“, na predaj ich bolo približne 80 kusov, teda zanedbateľné percento z celkovej ponuky.

Zaujímavý je však vývoj u elektrických vozidiel. Po prvé ich v inzertných ponukách bolo v decembri oveľa viac ako v tomto mesiaci predvlani (680 vs. 280 ks) a ich stredná hodnota ceny výrazne klesla, a to až o desiatich tisíc eur – zo 42 490 eur na 32 495 eur. Obdobný nárast zaznamenali štatistiky aj v ponuke hybridov. Predvlani ich v decembri v inzercii „viselo“ 500 kusov, vlani v decembri 870. Zaujímavé ale je, že na rozdiel od elektrovozidiel sa medzi hybridmi neobjavil žiadny cenový „game changer“, takže ich ponukové ceny sa znížili z necelých 28 na 27 tisíc eur.

Octavia stále vedie

Najčastejšie ponúkaným autom bola v decembri už tradične Škoda Octavia (3 677 ks), ktorá medziročne pri prakticky rovnakom veku 9 rokov a nájazde okolo 199 tisíc km pomerne výrazne zdražela. Predvlani v decembri bola stredná ponuková cena 7 000 eur, vlani v decembri o 1 250 viac (8 250 eur). Naopak, pri druhom modeli v poradí obľúbenosti, Škody Fabia, prišiel cenový pokles (z 3 500 eur na 2 700 eur), o tristo eur zlacnila aj tretia Škoda Superb (na 16 200 eur). Štvrtý VW Golf sa však zase ponúkal drahšie, a to o 150 eur (6 200 eur), ďalší v poradí VW Passat zdražel až o tisíc eur na sumu 9 900 eur.

