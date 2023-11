Čelnú zrážku dvoch áut neprežil zákazník z taxíka, nehoda sa stala medzi Senicou a Jablonicou (foto)

Čelnú zrážku vozidiel Škoda Octavia a Hyundai i20 medzi Senicou a Jablonicou neprežil v nedeľu ráno 29-ročný spolujazdec z auta Hyundai, ktorý bol zákazníkom taxislužby.

Prečin usmrtenia

Senický vyšetrovateľ začal vo veci trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. Ako informovala polícia, k nehode došlo z doposiaľ nezistených príčin na prehľadnom úseku cesty. Pri nehode utrpeli vážne zranenia aj obaja vodiči.

„49-ročnému vodičovi Škody, ako aj 19-ročnému taxikárovi bola za účelom zistenia prítomnosti alkoholu v ich organizme odobratá krv. Policajti presné príčiny, ako aj mieru zavinenia vodičov, naďalej vyšetrujú. Na miesto dopravnej nehody bol privolaný aj znalec z odboru cestná doprava,“ informovala trnavská policajná hovorkyňa Zlatica Antalová.

Šoférovanie pod vplyvom

Polícia v Trnavskom kraji riešila od piatku do nedele 11 dopravných nehôd a 5 škodových udalostí. Pri štyroch nehodách (3 v okrese Trnava a 1 v okrese Hlohovec) policajti zistili vodičom v dychu alkohol. Všetkých riešia za prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.

Na rozhodnutie sadnúť si za volant pod vplyvom alkoholu doplatil aj 43-ročný vodič, ktorý pri obci Suchá nad Parnou v okrese Trnava najskôr narazil do brány miestneho družstva a potom aj do stromu a poklopu kanalizácie. Po nehode ho museli záchranári previezť do nemocnice. Pri dychovej skúške nafúkal 1,13 promile.