CDCP SR: „Od Nového roka zlacňujeme a zlepšujeme služby s cieľom uľahčiť prístup slovenským firmám na kapitálový trh.“

Centrálny depozitár cenných papierov SR od 1. januára 2026 znižuje poplatky pre emitentov a zlepšuje elektronické služby.
Stock market trading chart and analyzing investment opportunity.
Foto: Getty Images
Chce tak vytvoriť jednoduchší vstup slovenských firiem na kapitálový trh. Nové opatrenia sprístupnia firmám vydávanie dlhových a majetkových cenných papierov. Cieľom je podporiť firmy pri získavaní kapitálu na inovatívne a dlhodobé projekty a zároveň sprístupniť slovenský trh investorom doma aj v zahraničí.

Slovenské podniky sa pri financovaní svojich aktivít tradične spoliehajú najmä na bankové úvery. Možnosť čerpať zdroje z kapitálového trhu využívajú len v obmedzenej miere. Prichádzajú tým o jeho najväčšie výhody – dlhú splatnosť, flexibilitu a možnosť nastaviť objem získaných prostriedkov podľa vlastných potrieb. „Chceme, aby kapitálový trh prestal byť pre firmy niečím vzdialeným a komplikovaným. Uľahčením prístupu a znížením poplatkov im dávame príležitosť získať kapitál efektívnejšie a za lepších podmienok,“ uvádza Peter Nagy, riaditeľ Úseku prevádzky CDCP.

Výhodnejšie podmienky

S cieľom podpory rozvoja podnikania znižuje CDCP od budúceho roka cenu za registráciu dlhových cenných papierov so splatnosťou do 10 rokov. Zároveň zavádza paušálny poplatok 200 eur za registráciu akcií a ostatných majetkových cenných papierov do výšky 25 000 eur. „Firmy tak môžu pohodlnejšie získať strednodobé financovanie napríklad na investície so stabilným cash-flow, prípadne využiť emisiu akcií na získanie nenávratného kapitálu. Kombinácia zdrojov z trhu a bankového financovania navyše pomáha podnikom diverzifikovať finančné zdroje a tým aj riziká financovania,“ hovorí Peter Nagy. Znížené budú aj poplatky za prevody cenných papierov pri sekundárnom obchodovaní, čo podporí vyššiu likviditu a atraktívnosť slovenského trhu.

Online služby

Zmodernizovaný online portál CDCP umožňuje vybaviť registráciu emisie elektronicky bez potreby osobnej návštevy centrály v Bratislave. Slovenský kapitálový trh sa zároveň čoraz viac prepája s Európou. Centrálny depozitár funguje od roku 2019 v súlade s licenciou podľa európskej legislatívy a aktívne harmonizuje svoje postupy, čím umožňuje efektívne vyrovnávanie obchodov a spracovanie korporátnych udalostí. Vďaka prepojeniam s medzinárodnými depozitármi sú cenné papiere registrované v CDCP dostupné aj zahraničným investorom, čo zvyšuje ich atraktivitu a podporuje investičné prostredie na Slovensku. „Našou ambíciou je prispôsobiť slovenský kapitálový trh európskym štandardom. Prepojenie s medzinárodnými depozitármi a harmonizácia procesov prinášajú emitentom aj investorom vyšší komfort a širšie možnosti financovania a investovania,“ dopĺňa Peter Nagy. Centrálny depozitár bude aj naďalej pracovať na tom, aby sa slovenský kapitálový trh stal dostupným, transparentným a konkurencieschopným priestorom pre financovanie podnikateľských plánov. Modernizácia služieb, elektronické procesy a výhodnejšie poplatky vytvárajú firmám podmienky, ktoré doteraz na Slovensku chýbali.

