Časť odbornej a občianskej verejnosti kritizuje postup ministerstva kultúry pri prevoze busty, požadujú vrátenie diela

Časť odbornej aj občianskej verejnosti kritizuje postup Ministerstva kultúry (MK) SR pri prevoze busty Cecilie Gonzagy z Levoče. Poniektorí príslušníci odbornej obce sú presvedčení, že presun renesančnej busty, ktorej autorstvo je pripisované Donatellovi, nemá oporu v zákone a v priestoroch Ministerstva vnútra (MV) SR, kde sa v súčasnosti nachádza, je držaná bez právneho základu.

„Odborná verejnosť preto apeluje na kontrolné orgány a orgány činné v trestnom konaní, aby prevoz diela prešetrili, vo vzťahu k buste zjednali bezodkladnú nápravu a vo vzťahu k zisteným porušeniam vyvodili zodpovednosť,“ apelujú vo vyjadrení, ktoré poskytli Platforma slobodného múzejníctva a Otvorená kultúra (OK)!.

Pod vyjadrením sú tiež podpísaní historička umenia a vedecká pracovníčka, ktorá bustu objavila a skúmala Marta Herucová, tiež bývalá riaditeľka Spišského múzea v Levoči Mária Novotná, reštaurátor a pedagóg Jakub Huba a kultúrna kritička a antropologička Ivana Rumanová. Vystríhajú tiež pred nebezpečným precedensom, ktorý týmto prevozom podľa nich vznikol.

Požadujú vrátenie diela

Od rezortu kultúry požadujú vrátenie diela do Spišského múzea v Levoči a zaistenie vhodných výstavných priestorov pre sprístupnenie diela.

„Keď sme na konci februára verejne komunikovali výskum historičky umenia Marty Herucovej, robili sme to predovšetkým z obáv o bezpečnosť tohto vzácneho diela, keďže MK SR v tom čase bez udania dôvodu odvolalo vtedajšiu riaditeľku inštitúcie Dášu Uharčekovú Pavúkovú. Reakciu MK SR vnímame ako prejav hlbokého dešpektu voči verejnosti, regiónom, inštitúciám i voči vedeckej práci. Úprimne by sme chceli veriť, že úmysly ministerstva s dielom smerujú k jeho ochrane. Okolnosti jeho prevozu však vzbudzujú oprávnené otázky a nedôveru a máme dôvodné podozrenie, že pri ňom boli porušené viaceré zákony,” uviedli zástupcovia a zástupkyne časti odbornej verejnosti.

Prípady, kedy môže byť predmet presunutý

Poukázali na zákon o múzeách a galériách, podľa ktorého jestvujú len tri prípady, kedy môže byť zbierkový predmet presunutý. Ide o výpožičky predmetov inej inštitúcii na prezentačné alebo výskumné účely, vývoz diela do zahraničia za zákonom stanovených podmienok, na účely prezentácie, výskumu, reštaurovania, alebo konzervovania, a napokon vyhlásenie mimoriadneho stavu alebo krízového stavu. Len v poslednom prípade zabezpečuje ochranu zbierkových predmetov MK SR. Pomimo menovaných prípadov môžu diela opustiť zbierkotvorné inštitúcie len výnimočne, napríklad ak potrebujú odborné ošetrenie.

„Žiadny z týchto prípadov však podľa všetkého nenastal a zákonné podmienky na prevoz diela zo SNM ‒ Spišského múzea neboli naplnené. Ministerskí úradníci nemali žiadne právo s dielom manipulovať. Pripomíname, že v zmysle ústavy môžu štátne orgány konať iba v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon,“ uvádzajú zástupcovia odbornej obce.

Pripomenuli, že zástupcovia ministerstva na mimoriadnom výbore pre kultúru a médiá priznali, že pri preberaní diela nebola so Spišským múzeom podpísaná zmluva, len protokol. Ten ale podľa odborníkov nemá právnu relevanciu. Rovnako poukázali na to, že štátny tajomník rezortu kultúry Tibor Bernaťák sa na výbore odvolával na úschovu diela, tú ale podľa nich možno realizovať len na základe zmluvy, a len v inom múzeu či galérii.

„Dielo je teda v priestoroch Centra bezpečnostno-technických činností MV SR v Topoľčiankach uložené bez jasne definovaného právneho základu. Rovnako nie je jasný aktuálny poistný vzťah k dielu. Nevieme ani, kto aktuálne vykonáva odbornú starostlivosť a odborný dozor nad dielom, ako to prikazuje zákon,“ tvrdia zástupcovia odbornej obce, podotýkajúc, že dosiaľ nebola zverejnená ani zmluva s prepravnou spoločnosťou. I preto apelujú na kontrolné orgány a orgány činné v trestnom konaní, aby prešetrili postup ministerstva a vykonali nápravu.

Skritizovali aj postup ministerských úradníkov

Varujú tiež pred umiestnením diela v priestore, o ktorom nie je známe, či je uspôsobený na úschovu zbierkových predmetov. Kritike podrobili aj postup ministerských úradníkov, hovoria o nebezpečnom a neakceptovateľnom precedense, ktorý podľa ich názoru útočí aj na samú podstatu právneho štátu. Argument MK SR o tom, že busta je vo vlastníctve štátu, a teda ministerskí úradníci a úradníčky majú kompetenciu s ňou svojvoľne manipulovať, označila odborná obec za hrubé zavádzanie.

„Zákon o múzeách a galériách exaktne špecifikuje, že povinnosťou zriaďovateľa (MK SR) je zabezpečiť finančné a priestorové podmienky na to, aby múzeum alebo galéria mohli vykonávať svoje odborné činnosti, kam spadá aj zabezpečenie odbornej ochrany a zaistenie bezpečnosti zbierkových predmetov. Ministerstvo teda zbierkové predmety fyzicky nechráni, ale vytvára pre túto ochranu podmienky. MK SR má teda zo zákona povinnosť zabezpečiť ochranu zbierok v SNM ‒ Spišskom múzeu,“ uviedli.

Vyzývajú k oboznámeniu verejnosti

Rezort kultúry vyzvali na vrátenie busty Cecílie Gonzagy do Levoče a pomoc pre múzeum zabezpečiť vhodné výstavné priestory pre sprístupnenie unikátneho diela.

„Vystavenie busty na inom mieste, ako to avizovalo ministerstvo – by bolo zároveň bez kontextu, ktorý ho spája s regiónom Spiš a navyše nanajvýš neúctivé voči poslednému majiteľovi diela – Moritzovi Csákymu. Ten prednedávnom veľkoryso ustanovil múzeum ako dediča svojej umeleckej zbierky. Ako podpodmienku pri veľkorysom vzdaní sa tejto časti svojho majetku si vymienil, že busta bude umiestnená v Spišskom múzeu v Levoči. SNM ‒ Spišské múzeum spĺňa zákonné podmienky na odbornú ochranu zbierkového predmetu,“ uviedli. Argument o ohrození busty nepovažujú za zákonný dôvod na jej premiestnenie, uloženie mimo depozitárov a svojvoľné rozhodnutie o prezentovať ju mimo múzea. Za legitímny nepovažujú ani argument o premiestnení za účelom medzinárodného výskumu.

„Skúmanie zbierkových predmetov aj za účasti zahraničných expertov je plne v kompetencii SNM,“ oponujú odborníci a odborníčky. Rezorty vnútra i kultúry vyzvali na oboznámenie verejnosti s dôvodmi ich konania. MK SR by podľa nich tiež malo zverejniť svoje zámery týkajúcich sa busty, a tiež mená odborníkov a názvy inštitúcií, ktoré sa majú podieľať na jej prezentácii a ďalšom výskume.

Stanovisko profesora Moritza Csákyho

Organizácie sprostredkovali aj stanovisko profesora Moritza Csákyho, ktorého rodina vlastnila bustu i poniektoré ďalšie predmety, ktoré sú aktuálne v zbierkach Spišského múzea, pred rokom 1945.

„Som veľmi vďačný, že artefakty, ktoré pôvodne vlastnila moja rodina v Spišskom Hrhove, sú teraz v Spišskom múzeu v Levoči a je o ne dobre postarané. Nepochybne sú súčasťou bohatého kultúrneho dedičstva tejto krajiny. Moja rodina si preto neuplatňuje žiadne nároky na reštitúciu týchto artefaktov, ktoré boli vyvlastnené po roku 1945. Varujem však pred tým, aby sa jednotlivé artefakty stali hračkou mocensko-politických alebo obchodných špekulácií. Nie sú majetkom štátnej inštitúcie, ministerstva či jednotlivca a nie je možné s nimi svojvoľne nakladať. Takéto konanie by bolo rozhodne v rozpore s povinnosťami právneho štátu i kompetenciami jednotlivca,“ uvádza sa v stanovisku s tým, že sa to týka aj busty Cecílie Gonzagy. Tá bola do roku 1945 vystavená na lodžii kaštieľa v Spišskom Hrhove a momentálne je v správe Spišského múzea v Levoči.

„Vďaka bývalej riaditeľke múzea Dr. Márii Novotnej a umeleckohistorickému výskumu Dr. Marty Herucovej sa stala busta známou aj v medzinárodnom kontexte. Dúfam preto, že busta sa nestane obeťou druhého vyvlastnenia a opäť nájde dôstojné a čestné miesto v Spišskom múzeu v Levoči, kam patrí,” dodal Csáky.

Možnosť popísania verejnej výzvy Vráťte bustu do Levoče!

Príslušníci odbornej obce apelujú na ministerstvo kultúry, aby nezasahovalo do kompetencií zriaďovaných inštitúcií. Vyzvali rezort, aby rešpektoval ich odbornú nezávislosť a podporoval inštitucionálny rozvoj tak, ako mu to vyplýva zo zákona. Platforma slobodného múzejníctva a platforma Otvorená kultúra! tiež iniciovali v záujme nápravy súčasného stavu verejnú výzvu Vráťte bustu do Levoče!.

Podpísať ju možno na portáli mojapeticia.sk. Podpísaných je pod ňou vyše 20 organizácií pôsobiacich v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva a starostlivosti o zbierky, a tiež 120 odborníkov a odborníčok z oblasti múzejníctva, pamiatkovej ochrany, archeológie, vizuálneho umenia a iných odborov umenia a kultúry. Výzva má aktuálne viac než 3 200 podpisov od občanov (stav k 11. júnu popoludní).

Dielo plánujú podrobiť expertízam

Renesančná busta, ktorej autorstvo je pripisované Donatellovi, bola donedávna uložená v Spišskom múzeu v Levoči, na sklonku mája ju odtiaľ za asistencie polície odviezli zamestnanci ministerstva. Prítomný bol aj generálny tajomník služobného úradu MK SR Lukáš Machala, ako však na výbore objasnil štátny tajomník ministerstva, Machala podľa jeho informácií nebol súčasťou sprievodu, bol iba pri preberaní, keďže bol na kontrolnom dni na Spišskom hrade a v Levoči sa len vyskytol. Rezort kultúry sa vyjadril, že prijal mimoriadne bezpečnostné opatrenia na zabezpečenie ochrany tohto zbierkového predmetu.

„Na základe dohody bolo určené miesto uloženia v rámci organizačnej štruktúry Ministerstva vnútra SR,“ uviedli z ministerstva. Odmietajú svojvoľné či nezákonné konanie. Prevoz bol aj podľa Bernaťákových vyjadrení na výbore v súlade so zákonom. Pripomenul, že v múzeu bol pred niekoľkými mesiacmi bezpečnostný incident, aj preto diskutovali, ako s artefaktom naložiť. Zdôraznil, že prevoz bol neverejný z taktických dôvodov.

Na výbore tiež policajná prezidentka Jana Maškarová ozrejmila, že prostredie, kam predmet previezli, bolo vybrané na základe požiadaviek reštaurátorov a zástupcov MK SR a muselo splniť bezpečnostné požiadavky, ale aj parametre ako vlhkosť vzduchu či protipožiarna ochrana. Zamestnanec MK SR Martin Šugár na výbore uviedol, že potrebné písomné náležitosti splnené boli. Zmluva ale neexistuje, prevoz busty bol vykonaný na základe žiadosti a protokolu. Šugár to obhajoval tým, že nešlo o výpožičku, ale úschovu, na čo členovia výboru oponovali, že i vtedy je potrebná zmluva. Šugár tiež po otázke jedného z poslancov priznal, že poistenie tam nebolo.

„Prepravná spoločnosť má poistenie, je poistená,“ vysvetľoval. Nevylúčil ani možnosť, že podobný osud, teda presun, môže postihnúť aj iné artefakty. Zamestnanec ministerstva kultúry tiež ozrejmil, že dielo plánujú podrobiť expertízam. „Celý rozsah expertíz bude predmetom komunikácie inštitúcií, ktoré plánujeme osloviť na tento typ expertíz,“ dodal. Poznamenal, že na Slovensku nie sú podmienky a podklady na takéto expertízy, preto považuje za potrebné spolupracovať so zahraničnými expertnými ústavmi, konkrétne v Taliansku.