Časť armády v Benine tvrdí, že zosadila prezidenta, jeho okruh to popiera

Príslušníci armády v africkom štáte v Benin v nedeľu oznámili, že zosadili prezidenta Patricea Talona. Ľudia z jeho okruhu však vyhlásili, že Talon je v bezpečí a pravidelná armáda v krajine znovu získava kontrolu.
Vojaci, ktorí sa označili za „Vojenský výbor pre obnovu“, v štátnej televízii uviedli, že sa stretli a rozhodli, že „Patrice Talon je odvolaný z funkcie prezidenta republiky“.
„Ide o malú skupina ľudí, ktorí ovládajú iba televíziu. Pravidelná armáda znovu získava kontrolu,“ uviedol pre agentúru AFP prezidentov úrad.
Politická história Beninu je poznačená niekoľkými prevratmi a pokusmi o prevraty. Funkčné obdobie Talona, ktorý sa dostal k moci v roku 2016, by sa malo skončiť v budúcom roku. Hlavná opozičná strana však bola z volieb novej hlavy štátu vylúčená a vládnuca strana bude bojovať o moc s takzvanou „umiernenou“ opozíciou. Bývalý podnikateľ Talon prezývaný „bavlnový kráľ“ z Cotonou pomohol hospodárskemu rozvoju Beninu, ale jeho kritici ho pravidelne obviňujú z autoritárstva.