Carvajal má za sebou operáciu zraneného kolena, v sezóne si už možno nezahrá (video+foto)

Španielsky futbalový obranca Dani Carvajal podstúpil operáciu zraneného pravého kolena.

Opora Realu Madrid sa zranila v súboji proti Villarrealu, v ktorom „biely balet“ triumfoval 2:0.

Bek utrpel zdravotnú indispozíciu na konci nadstaveného času druhého polčasu.

Skúsený zadák po nešťastnom nakopnutí súperovho hráča spadol v bolestiach na trávnik a zdalo sa, že gestom ukázal, že mu niečo prasklo v nohe.

Španielsky reprezentant plakal, keď ho odniesli z ihriska na nosidlách. Lekári mu diagnostikovali roztrhnutie predného skríženého väzu, roztrhnutie vonkajšieho postranného väzu a roztrhnutie podkolennej šľachy na pravej nohe.

📰 Carvajal tore his ACL, ECL and popliteal tendon.

⚠️ Don’t watch if you are squeamish.

💭 Does anyone else think we have been seeing more serious injuries in the last couple of years in football than we have seen in the past two decades?

pic.twitter.com/y5scZDTuTt

— Barça Spaces (@BarcaSpaces) October 6, 2024