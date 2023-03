Čaputovú by Slováci radi videli na poste hlavy štátu aj naďalej, podporu však majú aj ďalšie mená

Na poste hlavy štátu by Slováci najradšej videli aj naďalej Zuzanu Čaputovú. Vyplýva to z prieskumu agentúry FOCUS pre reláciu Na telo televízie Markíza. Agentúra sa respondentov pýtala, akú žijúcu osobnosť by chceli na poste prezidenta či prezidentky Slovenska.

Jeden už kandidatúru ohlásil

Zuzana Čaputová má s 18,3 percenta výrazný náskok pred Petrom Pellegrinim (Hlas-SD), ktorého by na poste prezidenta najradšej videlo šesť percent Slovákov. Robertovi Ficovi (Smer-SD) vyjadrilo v prieskume podporu 5,4 percenta Slovákov.

Štvrtou najpreferovanejšou možnosťou Slovákov (2,5 percenta) je niekdajší šéf Najvyššieho súdu a exminister spravodlivosti Štefan Harabin, ktorý svoju kandidatúru na prezidenta už oznámil.

Ďalšími v poradí sú Milan Uhrík (Republika) a generálny prokurátor Maroš Žilinka, ktorých by na poste prezidenta Slovenska videlo najradšej zhodne 1,5 percenta Slovákov. Slováci v odpovediach spomenuli aj Mikuláša Dzurindu, Ivetu Radičovú či Andreja Kisku, avšak nikto z nich neprekročil 1,5 percentnú podporu.

Čaputová má najmenšiu podporu u voličov Smeru

Súčasná prezidentka má najväčšiu podporu u voličov Progresívneho Slovenska (65,2 percenta). Viac ako 20-percentnú podporu má aj u voličov OĽANO, SaS, KDH a Sme rodina. Ako jediná zo všetkých menovaných osobností má Čaputová priaznivcov u voličov všetkých zohľadnených strán. Najmenšiu podporu má u tých, ktorí volia v parlamentných voľbách Smer-SD, a to len jedno percento.

Expremiér Peter Pellegrini má najväčšiu podporu u voličov vlastnej strany, a to 23,9 percenta. Žiadnych priaznivcov nemá medzi voličmi SaS a Republiky. Roberta Fica by na poste hlavy štátu najradšej videli voliči Smeru (29,3 percenta). Priaznivcov nemá medzi voličmi OĽANO, Progresívneho Slovenska ani SaS.