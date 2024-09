Zvýšený počet rakoviny semenníkov: Čo by ste mali vedieť o príznakoch a liečbe

Počet mužov s diagnózou rakoviny semenníka každoročne rastie, pričom priemerný vek chorých je len 37 rokov. Aké sú príznaky a možnosti liečby, čo pomôže zachovať plodnosť a prečo je dôležité začať problém odhaliť a riešiť včas, vysvetlí lekár.

Semenníky sú dôležitou súčasťou mužského reprodukčného systému a sú zodpovedné za produkciu mužských hormónov (Ako zdvihnúť hladinu testosterónu?) a spermií. Rakovina semenníkov začína ako abnormálne zväčšenie (zdurenie) alebo nádor (hrčka), ktorý rastie v jednom alebo oboch semenníkoch. U rakoviny semenníkov je veľmi dobrá šanca na vyliečenie, najmä ak je odhalená v skorom štádiu. Dokonca aj v pokročilom klinickom štádiu je možné tento typ zhubného nádoru často pomerne úspešne liečiť.

Aké sú príznaky rakoviny semenníka

Podozrivá je akákoľvek zmena veľkosti alebo tvaru semenníka, zväčšenie jeho objemu, rovnako tak ako hmatná hrčka alebo zatvrdlina na semenníku, ktorá je obvykle nebolestivá. Medzi ďalšie varovné príznaky patrí pocit ťažkosti, plnosti a tlaku v miešku, bolesť v semenníku alebo miešku, neobvyklý opuch spôsobený hromadením tekutiny, ale aj tupé bolesti v podbrušku či dolnej časti chrbta. Zmenou hormonálnych hladín z dôvodu rastu nádoru sa môže objaviť aj zvýšená citlivosť či zdurenie prsných žliaz.

Samovyšetrenie semenníkov

Lekári mužom (a to aj tým mladým, pretože riziko vzniku rakoviny semenníkov je vyššie najmä u mužov vo veku od 20 do 40 rokov) dôrazne odporúčajú, aby si pravidelne vykonávali samovyšetrenie semenníkov, akékoľvek prípadné zmeny konzultovali s lekárom a podstúpili potrebné testy.

Samovyšetrenie by mal každý muž vykonávať aspoň raz mesačne, a to tak, že oboma rukami starostlivo prehmatá oba semenníky, jedno po druhom zhora nadol a odzdola nahor. Akékoľvek zmeny, nerovnosti, opuchy alebo nové útvary by mal vidieť a skontrolovať urológ.

Liečba rakoviny semenníkov

Nádor na semenníku je možné liečiť niekoľkými spôsobmi. Najčastejšie chirurgicky, po operácii zvyčajne nasleduje chemoterapia a rádioterapia (ožarovanie). Mužom v reprodukčnom veku je odporúčaná kryokonzervácia (zmrazenie) spermií. Odber je nutný pred začiatkom chemoterapie či rádioterapie a toto spermie je možné neskôr použiť na prípadné oplodnenie partnerky. Pri operácii sa odstráni postihnutý semenník, ktorý po ukončení liečby môže byť nahradený tzv. testikulárnou protézou, ktorá ale plní čisto estetickú funkciu.

„Včasné uchovanie reprodukčných buniek, teda spermií, je dôležité aj pre mužov, ktorí sa sami s rakovinou semenníkov nestretnú, avšak v ktorých rodinnej anamnéze toto ochorenie figuruje. V takom prípade je namieste podstúpiť genetické vyšetrenie,“ uvádza Martin Maděrka, vedúci lekár z kliniky Repromeda.

Úmrtnosť na rakovinu semenníkov

Pacienti s rakovinou semenníka majú jednu z najvyšších šancí na vyliečenie, pokiaľ ide o nádorové ochorenia. Hranicu piatich rokov prekoná 96,7 %. U pacientov v prvom klinickom štádiu choroby je podľa lekárov päťročné prežitie dokonca takmer stopercentné. Liečba je zvyčajne vysoko úspešná, avšak za predpokladu, že pacient dorazí k lekárovi včas.

Zmrazenie spermií pred onkologickou liečbou

Keďže sú v prípade tohto typu nádoru najviac zasiahnutou vekovou skupinou muži vo veku medzi 30 a 39 rokmi a liečba negatívne ovplyvňuje plodnosť, je zmrazenie spermií zásadným predpokladom pre ďalší život pacienta, ktorý plánuje počať deti.

„Onkologická liečba je obvykle agresívna pre množiace sa bunky, čo sú v ľudskom organizme bohužiaľ aj tie reprodukčné. Keďže sa delia veľmi intenzívne, sú na tieto terapie značne citlivé,“ vysvetľuje lekár Martin Maděrka a pokračuje: „Z tohto dôvodu je ideálne bunky zmraziť ešte pred začatím liečby, aby po vyliečení mohol pacient viesť plnohodnotný život a mal možnosť založiť rodinu. Bohužiaľ k tejto úvahe často nedochádza. Onkológovia aj samotní pacienti samozrejme primárne riešia zdravie a ochranu života a to, čo bude po vyliečení, sa v tejto fáze zo zorného poľa často stráca.“

Odber spermií je pritom podľa lekára veľmi rýchly, môže sa odohrať dokonca už v deň vypočutia diagnózy. Odobrané spermie sa potom môžu zamrazením v tekutom dusíku pri teplote mínus 196 stupňov uchovať aj desiatky rokov. K metóde prudkého zmrazenia, alebo vitrifikácii, sa pristupuje preto, že nedochádza k vytváraniu ľadových kryštálov, ktoré by mohli bunky poškodiť.

Prevencia

U všeobecného praktického lekára by mal každý dospelý človek absolvovať tzv. všeobecnú preventívnu prehliadku (ktoré preventívne vyšetrenie nikdy nevynechávať?), a to každé dva roky a aj v prípade, keď nemá žiadne zdravotné problémy. Do rámca preventívnej prehliadky patrí aj onkologická prevencia, ktorej súčasťou je tiež klinické vyšetrenie semenníkov a prostaty, a to najmä u mužov, ktorí majú pozitívnu rodinnú anamnézu.

