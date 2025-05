Zlaté pravidlá pri výsadbe rajčín: Toto by mal vedieť každý záhradkár!

Rajčiny sú chutná a obľúbená zelenina, no na to, aby sa im skutočne darilo, musíte rešpektovať ich špecifické požiadavky. Ak splníte tieto dôležité zásady, odmenia vás bohatou úrodou šťavnatých plodov, ktorú vám budú všetci susedia závidieť.

Rajčiny milujú teplo a nenávidia mráz!

Táto zelenina je známa svojou citlivosťou na nízke teploty. Rajčiny doslova zbožňujú slnečné lúče, ktoré ich plody premenia na šťavnaté vitamínové bomby, no akonáhle príde na mráz, sú veľmi citlivé a môžu ľahko uhynúť.

Z tohto dôvodu je dôležité nikdy sa neunáhliť s výsadbou. Mimoriadne opatrní by ste mali byť najmä počas dní tzv. „ľadových mužov“ – Pankráca, Serváca a Bonifáca, ktorí majú sviatok od 12. do 14. mája. V tomto období môžu prísť posledné mrazivé noci, ktoré dokážu vašu starostlivo pripravenú sadenicu rajčín nenávratne poškodiť alebo úplne zničiť.

Odborník na pestovanie, autor populárneho kanálu Sláma v botách, vám vo videu ukáže, ako správne pripraviť záhon pre rajčiny. Viac praktických rád nájdete aj v jeho YouTube videu.

Sadíme iba silné a zdravé sadenice

Po prechode „zmrzlých mužov“ už nie je dôvod na ďalšie váhanie. Je najvyšší čas pripraviť záhony a vysadiť zdravé, dobre vyvinuté sadenice priamo do záhrady. Ak ste si rajčiny nestihli dopestovať doma, nezúfajte. Predpestované sadenice zoženiete na miestnych trhoch, v záhradníctvach či hobby obchodoch.

Výhodou kúpených sadeníc je, že sú zvyknuté na vonkajšie podmienky a lepšie odolávajú stresu spojenému s presádzaním. Pri ich výbere dávajte veľký pozor na to, aby mali zdravý vzhľad – silné, pevné a rovné stonky, sýto zelené listy bez žltých alebo škvrnitých miest.

Vyhnite sa rastlinám, ktoré už kvitnú alebo majú viditeľné znaky poškodenia či stresu. Takéto sadenice sú slabšie, náchylnejšie na choroby a škodcov, a s najväčšou pravdepodobnosťou by dlho vo vašej záhrade nevydržali.

Vyberajte starostlivo miesto na výsadbu

Rajčiny potrebujú veľa svetla, ideálne 8 až 10 hodín slnečného žiarenia denne. Nájdite preto také miesto na záhrade, ktoré je dostatočne slnečné a chránené pred vetrom. Ak žijete v oblastiach s veľmi intenzívnym slnkom (najmä na juhu Slovenska), môžete rastlinám zabezpečiť mierny tieň počas najteplejších popoludňajších hodín, napríklad pomocou sieťoviny alebo krytov.

Pred samotnou výsadbou rajčín nezabudnite dôkladne pripraviť pôdu. Záhon treba poriadne prekypriť rýľom do hĺbky približne 50 centimetrov. Do zeminy potom vmiešajte dobre vyzretý hnoj alebo kvalitný kompost. Nechajte pôdu minimálne dva týždne oddychovať, aby sa živiny dobre spojili so zeminou a rajčiny mali k dispozícii bohatú výživu už od samého začiatku.

Opora je nevyhnutná, hnojivá vyberajte starostlivo

Ideálna teplota pre výsadbu rajčín je približne 17 °C a viac. Keď sadíte rastlinky, vždy im pripravte aj oporu – tyčku, kovovú klietku alebo inú konštrukciu, ktorá ich udrží vzpriamené. To pomôže predchádzať plesniam, keďže vzduch okolo rastlín bude lepšie cirkulovať.

Do jamky, kam sadíte rajčinu, môžete pridať aj trocha kostnej múčky, ktorá podporuje silný koreňový systém a zdravý rast. Vyhnite sa však používaniu dusíkatých hnojív určených na trávniky. Tieto hnojivá síce spôsobia rýchly rast listov, no rajčiny budú menej kvitnúť a neskôr prinesú menej plodov.

Sadenie s dostatočnými rozostupmi

Aby rajčiny prosperovali a netrpeli plesňovými chorobami, je nevyhnutné dodržiavať správne vzdialenosti medzi rastlinami. Tyčové odrody rajčín sadíme v počte 2 až 3 rastliny na meter štvorcový. Nižšie kríčkové odrody môžete sadiť hustejšie, približne 4 až 5 rastlín na rovnakú plochu.

Ak máte pocit, že pôda ešte nie je dostatočne prehriata, pokryte ju čerstvo pokosenou trávou, kompostom alebo mulčom. Výbornou voľbou sú aj drvené vaječné škrupiny či trocha dreveného popola, ktoré rajčinám dodajú potrebné živiny a pomôžu pôde udržať stabilnú teplotu.

Ak budete dodržiavať tieto pravidlá, čaká vás úspešná sezóna plná zdravých a chutných rajčín. Vaša záhrada vám určite poďakuje bohatou úrodou, ktorú si budete užívať až do jesene!