Zázrak z prírody. Tento oranžový krík má viac vitamínu C než citrón a pomáha aj pokožke

Na prvý pohľad pôsobí ako obyčajný ker s tŕňmi a oranžovými bobuľkami, no ukrýva v sebe jeden z najbohatších zdrojov prírodných živín. Rakytník rešetliakový (Hippophae rhamnoides) je rastlina, ktorá sa po stáročia využíva v tradičnej medicíne a dnes patrí medzi najviac cenené funkčné potraviny.
Jeho plody majú kyslastú chuť, no obsahujú výnimočnú kombináciu vitamínu C, E, A, karotenoidov, flavonoidov a zdravých mastných kyselín.
Vitamínová bomba z prírody
Rakytník patrí medzi rastliny s veľmi vysokým obsahom vitamínu C. Niektoré odrody obsahujú 200 až 800 mg vitamínu C na 100 g plodov, čo je viac než v bežných citrusoch. Je však dôležité vedieť, že obsah sa líši podľa podmienok pestovania, zrelosti plodov aj spôsobu skladovania – preto nemožno presne povedať, že „vždy obsahuje viac než citrón“.
Okrem toho je bohatý na vitamín E, karotenoidy (provitamín A), flavonoidy a polyfenoly, ktoré patria medzi silné antioxidanty. Tieto látky pomáhajú chrániť bunky pred oxidačným stresom a podporujú celkovú vitalitu organizmu.
Čo všetko rakytník môže podporiť
Vedecké štúdie potvrdzujú, že pravidelná konzumácia rakytníka alebo jeho produktov môže mať priaznivý vplyv na viaceré oblasti zdravia:
- Imunitný systém: vďaka vysokému obsahu vitamínu C podporuje obranyschopnosť, no nenahrádza liečbu ani prevenciu chrípky.
- Pokožku a sliznice: olej z rakytníka obsahuje omega-7 mastné kyseliny, ktoré pomáhajú udržiavať pokožku hydratovanú a napomáhajú regenerácii.
- Srdce a cievy: predbežné výskumy naznačujú, že zložky rakytníka môžu prispievať k udržaniu zdravého krvného tlaku a metabolizmu tukov.
- Trávenie: vláknina z bobúľ podporuje črevnú mikroflóru a správnu činnosť čriev.
Treba však dodať, že ide o doplnkový účinok – rakytník nie je liek, ale výživovo cenná potravina, ktorá dopĺňa pestrú stravu.
Ako rakytník správne používať
Aby si zachoval čo najviac vitamínu C, je vhodné plody nespracovávať pri vysokej teplote. Sirupy a čaje by sa mali pripravovať z vlažnej vody, nie z vriacej.
Najlepšie je bobule zmraziť – mrazený rakytník vydrží dlhé mesiace a dá sa jednoducho použiť do smoothie, jogurtu či kaše.
Karotenoidy sa vstrebávajú lepšie v kombinácii s tukom, preto je ideálne spojiť ho s jogurtom, orechmi alebo kvapkou kvalitného oleja.
Rakytníkový olej sa odporúča užívať len za studena – napríklad pol lyžičky denne počas niekoľkých týždňov.
Ako rakytník pestovať
Ak sa rozhodnete pestovať si ho doma, počítajte s tŕňmi a potrebou mať samčiu aj samičiu rastlinu, aby tvoril plody. Zber uľahčíte tak, že vetvičky na pár hodín dáte do mrazničky – bobule potom ľahko odpadnú.
Dva zdravé a overené recepty z rakytníka
Vitamínový shot
Ingrediencie:
- 2 lyžice mrazených bobúľ
- 1 lyžička medu
- ½ lyžičky nastrúhaného zázvoru
- štipka kurkumy a čierneho korenia
- 100 ml vlažnej vody
Bobule rozpučte, pridajte ostatné suroviny, zalejte vlažnou vodou a premiešajte. Tento nápoj podporí imunitu a dodá energiu, hoci nenahrádza bežnú liečbu ani vitamínové doplnky.
Jogurtový rakytníkový „booster“
Ingrediencie:
- 150–200 g bieleho jogurtu alebo skyru
- 1 lyžica rakytníka
- 1 lyžička medu alebo javorového sirupu
- 1 lyžica orechov alebo semienok
- ½ lyžičky ľanového oleja
Všetko zmiešajte v miske a vychutnajte si raňajky plné antioxidantov a vitamínov. Takéto jedlo výborne dopĺňa zdravú stravu a dodá telu potrebné živiny.
Rakytník nie je zázrak v zmysle lieku, ktorý vylieči choroby, no je mimoriadne hodnotným doplnkom stravy. Vďaka vysokej koncentrácii vitamínu C, E a antioxidantov podporuje imunitu, zdravie pokožky aj srdca. Ak ho zaradíte do jedálnička alebo si z neho pripravíte domáci sirup či olej, máte v rukách čistý dar prírody – účinný, bezpečný a vedecky podložený.