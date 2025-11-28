Zažiarite na Vianoce len vtedy, keď si dopredu odstránite riziká. Na tieto chyby si dávajte pozor

Vonkajšie vianočné osvetlenie patrí k najobľúbenejším symbolom sviatkov. Domy sa rozžiaria tisíckami svetielok, záhrady zdobia trblietavé postavy a celé ulice žiaria sviatočnou atmosférou. Aby však výzdoba prinášala radosť a nie starosti, je dôležité vedieť, ako ju používať bezpečne – najmä počas zimy, ktorá je plná vlhkosti, mrazu a nepriaznivého počasia.
Strešný záchytný systém
Osvetlenie do exteriéru musí zvládnuť dážď aj sneh
Nie každé svetielko je určené na vonkajšie použitie. Základom je voliť dekorácie a elektroinštaláciu so stupňom ochrany minimálne IP44. Tento typ krytia zabezpečuje ochranu pred prúdiacou či striekajúcou vodou a bežnými nečistotami.
Dobré je tiež venovať pozornosť:
- tesneniu na vidlici
- gumovým prvkom chrániacim konektory
- pevným viečkam alebo krytkám na zásuvkách
Interiérové svetelné reťaze bývajú zakončené vidlicami bez tesnenia a nie sú konštruované na pobyt vo vlhkom prostredí. Preto ich umiestnenie do exteriéru môže byť nebezpečné.
Práca vo výške patrí len do rúk toho, kto ju vie bezpečne vykonať
Výzdoba umiestnená na strechu, komín, odkvapy alebo iné vysoké miesta sa môže zdať len ako jednoduchý predvianočný rituál, ale v skutočnosti ide o prácu vo výške. Zimná strecha býva vlhká, zasnežená či namrznutá, čo výrazne zvyšuje riziko pošmyknutia.
Pri práci vo výške je dôležité:
- používať bezpečnostný postroj
- mať vhodné istiace lano
- mať kotviaci bod, ktorý je určený na zabezpečenie osôb
- pracovať v obuvi s protišmykovou podrážkou
- nenechávať sa pri práci rušiť a postupovať pomaly a sústredene
Aj menšia strata rovnováhy môže mať vážne následky.
Svetelná reťaz môže zlyhať, ak je kábel uložený nesprávne
Elektrický kábel nesmie ležať vo vode ani v snehovej brečke. Stojatá voda totiž zvyšuje riziko skratu aj poškodenia izolácie. Rovnako treba dávať pozor na ostré hrany – či už ide o strešné tašky, oplechovanie alebo dekorácie.
Pri umiestňovaní káblov preto myslite na:
- vedenie mimo ostrých hrán
- dostatočné upevnenie, aby s ním vietor nekmital
- použitie predlžovačiek určených pre vonkajšie prostredie
- dôkladnú ochranu spojov, konektorov a vidlíc
Dobré upevnenie predlžovacích káblov je rovnako dôležité ako výber kvalitných svetiel.
Rýchla kontrola pred zimou predchádza problémom
Predtým, než svetielka prvýkrát rozsvietite, oplatí sa skontrolovať každý detail. Zima totiž vie malé nedostatky veľmi rýchlo odhaliť.
Venujte pozornosť:
- tesneniam na vidliciach
- gumovým lemom a krytom na zásuvkách
- neporušeným konektorom
- nepoškodeným káblom
- bezpečným kotviacim bodom, ak idete na strechu
Kontrola nezaberie veľa času, no dokáže zabrániť výpadkom aj nebezpečným situáciám.
Vonkajšia vianočná dekorácia nemusí byť zdrojom stresu. Stačí vyberať svetlá určené pre exteriér, dbať na kvalitné tesnenia, káble správne upevniť a pri práci vo výške nehazardovať. Vďaka takýmto jednoduchým zásadám sa môžete tešiť na žiarivú sviatočnú atmosféru bez rizík.