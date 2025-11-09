Záhrada bez krtincov. Rýchly a šetrný spôsob, ako sa zbaviť nechcených hostí

Keď sa na trávniku zrazu objaví malá hromádka hliny, znamená to jediné – krtko sa pustil do práce. Tento nenápadný tvor dokáže narobiť prekvapivo veľké škody, no zároveň je aj dôležitou súčasťou prírody. Ak vám ničí trávnik, riešenie existuje – a to bez ubližovania a v súlade s ekológiou.
Krtko nie je škodca, no na záhrade vie narobiť neplechu
Krtko obyčajný (Talpa europaea) je hmyzožravec, ktorý väčšinu života trávi pod zemou. Živí sa dážďovkami, larvami, hmyzom či slimákmi a tým prispieva k rovnováhe v pôde. Pomáha ju kypriť a prevzdušňovať, takže v malom množstve môže byť dokonca prospešný.
Problém však nastane, keď sa krtkovia premnožia. Ich tunely spôsobujú prepadávanie pôdy a neestetické krtince, ktoré dokážu zničiť aj starostlivo udržiavaný trávnik. Mnohí záhradkári vtedy siahnu po drastických riešeniach, no krtko je zákonom chránený druh. Akékoľvek pokusy o usmrtenie alebo pasce, ktoré by mu ublížili, sú protiprávne.
Cieľ: neublížiť, ale odradiť
Najlepším spôsobom, ako s krtkom bojovať, je humánne ho odplašiť – teda vytvoriť také prostredie, v ktorom sa mu nebude páčiť a dobrovoľne sa presunie inam. Dá sa to dosiahnuť niekoľkými overenými metódami.
1. Vône, ktoré krtkom prekážajú
Krtko má výnimočne citlivý čuch. Vďaka nemu sa pod zemou orientuje a nájde potravu. Niektoré pachy mu sú však natoľko nepríjemné, že ho prinútia z miesta odísť.
Overené prírodné odpudzovače:
- cesnak alebo cibuľa – ich prenikavý zápach pôsobí na krtka rušivo
- listy orecha – obsahujú látky, ktoré odpudzujú hmyz aj krtkov
- rybí olej alebo silne aromatické mydlá – používajú sa v ekologických repelentoch
Stačí, ak do aktívnych chodieb vložíte kúsok rozdrveného cesnaku či mydla zabaleného do gázy. Krtko sa im vyhne a po čase sa presunie inde.
2. Rastliny, ktoré krtkom „nevoňajú“
Niektoré druhy rastlín dokážu krtkov prirodzene odradiť. Ich korene uvoľňujú látky alebo vône, ktoré sú pre neho nepríjemné.
Medzi najúčinnejšie patria:
- okrasný cesnak (Allium giganteum)
- afrikán (aksamitník) – pôsobí aj proti hmyzu
- kráľovská fritilária (Fritillaria imperialis) – známa svojou výraznou vôňou
Účinok nie je stopercentný, ale ak tieto rastliny vysadíte v okolí miest, kde sa objavujú krtince, šanca na jeho návrat sa výrazne zníži.
3. Vibrácie a hluk ako prirodzený plašič
Krtko má veľmi citlivý sluch. Vibrácie a zvuk vníma cez pôdu, preto ho silné chvenie dokáže odradiť.
Jednoduchý domáci trik:
- zapichnite do pôdy kovové alebo hliníkové tyčky
- na ich konce nasaďte plastové fľaše, ktoré sa budú vo vetre hýbať a vydávať vibrácie
Tento jednoduchý „plašič“ prenáša chvenie do pôdy a krtko sa spravidla po pár dňoch stiahne. Ak chcete moderné riešenie, v záhradkárstvach kúpite aj ultrazvukové odpudzovače, ktoré vysielajú signály nepočuteľné pre ľudí, ale rušivé pre krtkov.
4. Zdravý a menej vlhký trávnik
Krtky uprednostňujú pôdu bohatú na potravu – najmä na dážďovky a larvy. Tie sa zdržiavajú vo vlhkej, úrodnej pôde. Ak je trávnik stále premokrený alebo prehnojený, vytvára ideálne podmienky pre ich výskyt.
Pomáha:
- znížiť frekvenciu zalievania
- občasne prevzdušniť pôdu
- dbať na správne dávkovanie hnojív
Ak má krtko menej potravy, nebude mať dôvod na vašom pozemku ostať.
5. Keď nič nepomáha, oslovte odborníkov
Ak sa krtko neustále vracia a nič nezaberá, je vhodné obrátiť sa na odbornú firmu na reguláciu živočíchov. Používajú profesionálne, no stále humánne metódy, ktoré sú v súlade so zákonom o ochrane prírody.
Krtko nie je nepriateľ, len hľadá potravu a prirodzené prostredie. Naším cieľom by nemalo byť ho zabiť, ale nasmerovať ho inam – tam, kde nebude prekážať. Pomocou vôní, rastlín, vibrácií a správnej starostlivosti o trávnik dokážete svoju záhradu ochrániť bez násilia. Takto si udržíte krásny, zelený trávnik bez krtincov – a bez ubližovania.