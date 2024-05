Záhrada ako miesto meditácie. Objavte, čo môžete urobiť pre záhradu aj pre seba

Keď sa povie meditácia, mnoho ľudí si predstaví jogína v pozícii lotosového kvetu. Vedzte, že cesta do stavu pokoja, rovnováhy a vnútornej spokojnosti neznamená zapísať sa do kurzu jogy. Stačí, keď sa vydáte na záhradu.

Meditácia pre silu tela i ducha

Cieľom meditácie je navodenie vnútorného pokoja, ktorý nám má následne pomôcť prekonať úskalia vonkajšieho sveta. Má nám dať schopnosť a silu zvládnuť aj ťažšie obdobie nášho života. A to sa predsa hodí, nie? Stres je v modernej dobe viac ako prítomný a mať nástroj na jeho zvládnutie je rozhodne výhodné. Čo je dobré o meditácii tiež povedať je, že okrem psychickej podpory sa meditácii pripisuje aj množstvo príjemných fyzických benefitov. Patrí medzi ne napríklad regulácia krvného tlaku, posilnenie činnosti imunitného systému alebo vyššia kvalita spánku. A prečo o meditácii hovoríme v súvislosti so záhradou? Pretože záhrada je ideálnym miestom na jej praktizovanie.

Foto: Shutterstock

Meditácia pohybom

Meditácia nie je len jedna technika. Existuje mnoho spôsobov, ako k nej pristúpiť. Pre mnohých môže byť prekvapením, že meditácia je tiež sústredená fyzická činnosť, ktorá vytesní všetky ostatné myšlienky. A nehovorte, že to nepoznáte! Starostlivosť o záhradu je presne tou činnosťou, ktorá to umožňuje. Pre niekoho je to činnosť v podobe plienenia záhonov, hrabania uschnutých vetiev či lístia, zberu plodov či zalievania. Pre ďalšieho je to kosenie trávy (kosa je na to ideálna), sadenie alebo prerezávanie stromov. Pokiaľ si dovolíte zostať pozornosťou pri činnosti, ktorú na záhrade robíte, zistíte, že ste síce „fyzicky“ unavení, ale psychike sa výrazne uľavilo a možno máte na tvári úsmev a život je zrazu ľahší.

Foto: Shutterstock

Kúzlo tkvie v pozornosti

Dôvodom tohto „šťastia" je práve fakt, že ste, možno aj nevedomky, svojmu telu poskytli meditáciu… Mozog nemusel riešiť nič, a tak sa na chvíľu vypol a neobťažoval vaše telo tým, že mu činnosť, na ktorú ste sa sústredili, komplikoval zbytočnými úvahami nad tým, čo by keby a čo sa stane, až potom… Len dával pozor a zapájal sa tam, kde to bolo relevantné. Výsledkom je radosť. Aby ste si toto uvoľnenie skutočne užili, je vhodné zvoliť aj spoľahlivé nástroje a vybavenie.

Meditačná záhrada

Pokiaľ patríte medzi skupinu ľudí, ktorí meditáciu praktizujú, potom môžete záhradu o meditačný kútik rozhodne rozšíriť. Vonkajší priestor totiž má na tieto účely veľmi zaujímavé presahy. Vďaka mnohým nenápadným podnetom môžeme vonkajšou meditáciou príjemne uvoľniť myšlienky a len so zavretými očami vnímať, čo sa deje okolo nás – zmeny teplôt, vietor, zvuky zvierat, spev vtákov, pohyb rastlín… Ideálnym miestom pre meditačný kútik je odľahlejšia časť záhrady, ideálne krytá stromom.

Foto: Shutterstock

Čo dať do meditačnej záhrady?

Klasickým príkladom meditačnej záhrady sú japonské zenové záhrady. Málokto však má priestor, prostriedky a čas na takú dokonalosť, preto môžete začať s minimom a postupne svoje meditačné miesto zútulňovať. Miesto by malo byť odtienené od ruchov z ulice, ale napríklad aj od susedov. Príjemne pôsobia vodné prvky, ako fontána či malé jazierko. Život podporí aj kŕmidlo pre vtáky. To však nedávajte priamo k meditačnému miestu, môže tu vznikať drobný odpad z vtáčieho kŕmenia. Skvelou voľbou sú veterné zvonkohry. Atmosféru navodia aj okruhliaky v piesku či zenová skalka. Nezabudnite ani na rastliny. Inšpirujte sa permakultúrou, ktorá pracuje s celoročným záhradníčením (= stále niečo rastie).

