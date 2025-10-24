Zabudnutý ker, ktorého plody sú zázrakom pre zdravie. Máte ho aj vy na záhrade?

Nie je žiadnym nováčikom v slovenských záhradách, no napriek tomu ho mnohí stále prehliadajú.
Ide o drevinu, ktorá si nevyžaduje veľa starostlivosti, no prináša množstvo zdravotných benefitov.
Jej plody sú výživovo veľmi cenné a v kuchyni majú pestré využitie. Viete, ako pestovať drieň a ako spracovať jeho plody?
Poznáte drieň obyčajný?
Drieň obyčajný (lat. Cornus mas), nazývaný aj jarný drieň, rastie najčastejšie ako rozložitý ker, ale pri vhodnom reze ho možno tvarovať aj do menšieho stromčeka s jemnými vetvičkami a peknou guľovitou korunou.
Pôsobí dekoratívne počas celého roka – skoro na jar rozkvitá drobnými žltými kvietkami, ktoré sa v lete menia na plody. Červené drieňové bobule pripomínajú predĺžené čerešne a v ich strede sa ukrýva kôstka.
Drieňu sa výborne darí v južnejších oblastiach Európy a Ázie, no spoľahlivo rastie aj v našich podmienkach. Ak mu doprajete slnečné miesto, odvďačí sa vám bohatou úrodou.
Drianky – malé plody s veľkou silou
Hoci majú plody drieňa trpko-sladkastú chuť, ukrývajú v sebe poriadnu dávku vitamínu C. Práve preto sa označujú aj ako superpotravina.
Okrem vitamínu C obsahujú aj provitamín A, vitamín P, železo, horčík, draslík, síru a vápnik.
Drianky sa po celé generácie využívali pri tráviacich ťažkostiach, hnačkách, nadmernom potení či nechutenstve. Pomáhali aj pri horúčke a bolestiach hlavy.
Verí sa, že drieň posilňuje imunitný systém a dokonca spomaľuje proces starnutia.
Ako spracovať plody drieňa
Plody sa dajú spracovať podobne ako šípky či iné drobné ovocie. Najjednoduchší spôsob je sušenie. Z jedného staršieho kra môžete každoročne získať dva až šesť kilogramov úrody.
Sušte ich v jednej vrstve pri teplote do 50 °C – buď v sušičke, alebo v rúre s pootvorenými dvierkami. Kôstka vo vnútri je pomerne veľká, takže po usušení si plody zachovajú svoj tvar.
Zo sušených driankov si môžete pripraviť aj zdravý macerát. Postup je jednoduchý: do pohára studenej vody nasypte lyžicu sušených plodov a nechajte ich lúhovať cez noc.
Ráno plody vyberte a vodu môžete piť ako osviežujúci vitamínový nápoj alebo ju mierne zohrejte a doslaďte – vznikne vám chutný „čaj“. Dôležité je nevariť ho, aby sa zachovali všetky prospešné látky.
Z driankov sa dá pripraviť aj marmeláda, alebo ich môžete vypeckované zaliať medom – podobne, ako sa to robí so šípkami.
Pestovanie drieňa
Drieň je vďačná a nenáročná drevina. Najlepšie sa mu darí v pôde s neutrálnym až mierne zásaditým pH, ktorá je ľahká a dobre priepustná.
Hoci v úrodnej pôde rastie rýchlejšie, zvládne aj kamenisté svahy či rumoviská.
Miluje slnko a závetrie. Znesie aj priame slnečné lúče, preto ho môžete vysadiť na otvorené miesto v záhrade.
Ak mu raz za čas doprajete vápnik, draslík a horčík, bude prosperovať ešte lepšie. Dôležité je vyhnúť sa premokreniu – drieň neznáša trvalo vlhkú pôdu, no počas sucha ocení občasnú zálievku.
Drieň je teda nielen krásnym, ale aj mimoriadne užitočným doplnkom záhrady.
Ak mu dáte šancu, odmení vás plodmi plnými vitamínov a minerálov, ktoré môžete využiť počas celého roka – či už sušené, v mede, alebo vo forme zdravého nápoja.