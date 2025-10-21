Žaba väčšia než čivava. Má biblické meno a dokáže stavať ako majster

Predstavte si žabu, ktorá svojou veľkosťou tromfne aj malého psa. Znie to ako vtip, no v afrických dažďových pralesoch žije tvor, ktorý to dokázal. Veležaba goliášia (Conraua goliath) je najväčšia žaba na svete – mohutný obojživelník, ktorý svojím vzhľadom i správaním neprestáva udivovať biológov ani cestovateľov. A okrem neuveriteľných skokov vie aj niečo, čo by ste od žaby asi nečakali – stavať hniezda.
Väčšia než čivava
Ak si myslíte, že čivava patrí medzi najmenších psíkov, máte pravdu. Ale vedeli ste, že existuje žaba, ktorá ju môže v pohode zatieniť? Veležaba goliášia dorastá až do 32 centimetrov na dĺžku tela, a to bez zadných nôh, ktoré sú skutočne dlhé a silné. Váži v priemere 3,3 kilogramu, niektoré jedince dokonca až 4 kilogramy.
Pre porovnanie – drobná čivava, najmenšie psie plemeno na svete, má telo dlhé 15 až 23 centimetrov a váži od 1,5 do 3 kilogramov. Žaba teda vyhráva nielen váhou, ale aj celkovými rozmermi. V tomto súboji by sa čivava musela skloniť pred obojživelníkom.
Obrí obyvateľ afrických riek
Tento druh žije v okolí rýchlo tečúcich riek v Kamerune, Rovníkovej Guinei a Nigérii. Voda je preň životne dôležitá – nielen ako útočisko, ale aj ako miesto rozmnožovania. Bohužiaľ, práve kvôli úbytku dažďových pralesov a ničenia biotopu je veležaba dnes vedená na Červenom zozname IUCN ako ohrozený druh.
Odborníci z organizácie Wildlife Informer upozorňujú, že populácia týchto obrovských žiab sa znižuje rýchlym tempom. K tomu sa pridáva aj lov – niektorí miestni obyvatelia považujú jej mäso za delikatesu.
Biblické meno podľa bojovníka Goliáša
Nie je ťažké pochopiť, prečo dostala vedecké meno goliášia. Naráža na biblického bojovníka Goliáša, ktorého porazil Dávid. Podobne ako tento obor, aj veležaba pôsobí medzi žabami ako titán. Jej telo môže mať až 40 centimetrov, a ak sa natiahne aj s nohami, meria takmer jeden meter.
Napriek svojej veľkosti je prekvapivo pohyblivá – vďaka silným zadným nohám dokáže skočiť až šesť metrov ďaleko! A keďže váži aj štyri kilogramy, nejde práve o ľahkú akrobatku. Skok takejto žaby je preto naozaj impozantný prírodný úkaz.
Nočný lovec a šikovný staviteľ
Veležaby sú nočné tvory. Deň trávia schované pod koreňmi stromov alebo v tieni pri riekach, aby sa chránili pred predátormi a horúčavou. V noci však ožívajú – lovia hmyz, menšie obojživelníky a ryby, a počas obdobia párenia si stavajú svoje pozoruhodné hniezda.
Vedci zistili, že veležaby patria medzi najlepších staviteľov medzi obojživelníkmi. Samce vytvárajú z listov, kamienkov a bahna ochranné ohrádky pre vajíčka a pulce. Niektoré hniezda vyzerajú ako malé vodné priehrady – žaba na ich výstavbu dokáže použiť aj kamene vážiace dve tretiny jej vlastnej hmotnosti! Potom celé noci stráži svoje potomstvo pred dravcami.
Zaujímavosti z ríše obrovských žiab
- Tento druh objavil nemecký zoológ Friedrich Paul Matschie už v roku 1906.
- Dožíva sa približne 15 rokov, čo je na žabu veľmi dlhý vek.
- Niektoré africké kmene veria, že veležaba je vtelený duch alebo čarodejník, ktorý obýva posvätné vodopády.
- Dokáže šplhať po stromoch a hustej vegetácii, čo jej pomáha hľadať potravu aj úkryt.
Iní obri žabieho sveta
Veležaba goliášia síce drží rekord, no nie je jediným „gigantom“ medzi žabami:
- Ropucha obrovská (Rhinella marina) – pochádza z Južnej Ameriky, dorastá do 25 cm a váži vyše 2,5 kg. Dnes je invazívnym druhom v mnohých častiach sveta.
- Africká býčia žaba (Pyxicephalus adspersus) – dosahuje až 25 cm a 2 kg. Samce sú mimoriadne teritoriálne a vedia aj uhryznúť.
- Skokan volský (Lithobates catesbeianus) – pochádza zo Severnej Ameriky, meria do 20 cm a váži okolo 1 kg. Je známy svojím hlasným, hlbokým „búúúm“, ktoré pripomína bučanie.
Ohrozený človekom
Ako mnoho iných obojživelníkov, aj veležaba goliášia trpí dôsledkami ľudskej činnosti. Odlesňovanie, ťažba dreva, poľnohospodárstvo a výstavba ciest ničia jej prirodzené prostredie. To má priamy dopad na kvalitu vôd, v ktorých žije a rozmnožuje sa.
Organizácia African Conservation Foundation varuje, že bez ráznych opatrení môže tento druh v prírode zmiznúť. Okrem straty biotopu hrozí aj nadmerný lov a obchodovanie so žabami.
Ako ju chrániť?
Záchrana veležaby goliášej závisí od kombinácie viacerých krokov.
Kľúčová je ochrana a obnova dažďových pralesov, regulácia lovu a spolupráca s miestnymi komunitami. Niektoré výskumné tímy sa snažia o chov v zajatí, aby bolo možné neskôr vypustiť jedince späť do voľnej prírody.
Tento fascinujúci tvor je nielen symbolom afrických pralesov, ale aj pripomienkou krehkosti tropických ekosystémov. Ak dokáže žaba postaviť hrádzu a ochrániť svoje potomstvo, určite by sme aj my mali vedieť ochrániť jej svet.