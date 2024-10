Za odstránenie starého pňa chceli stovky €. Starý pán nás naučil, ako odstrániť peň zadarmo a za 5 minút

Ak máte v záhrade peň, ktorý potrebujete odstrániť, môžete byť zaskočení vysokými cenami profesionálnych služieb. Niektoré firmy si účtujú až 400 € za jeho odstránenie. Našťastie existujú spôsoby, ako sa pňa zbaviť sami, rýchlo a úplne zadarmo. Príprava je kľúčom k úspechu. Ako na to?

Na odstránenie pňa budete potrebovať len pár vecí, ktoré máte pravdepodobne doma. Pripravte si elektrickú vŕtačku, kuchynskú soľ a trochu vody. Začnite tým, že do pňa vyvŕtate niekoľko dier, asi 10-15 cm od seba. Dôležité je, aby otvory boli čo najhlbšie, aby sa soľ dostala čo najviac do pňa. Použitie soli

Do každého otvoru nasypte lyžicu soli a pridajte pol šálky vody, aby sa soľ rozpustila. Tento postup opakujte každé dva týždne. Soľ postupne vytiahne všetku vlhkosť z pňa, čo spôsobí, že drevo začne vysychať a rozkladať sa. Alternatívne metódy

Ak sa vám metóda so soľou nepozdáva, existujú aj iné spôsoby. Peň môžete napríklad vypáliť. Počkajte, kým drevo nevyschne, potom povrch pňa narežte do tvaru lúčov, polejte podpaľovačom a zapáľte. Tento proces môže trvať niekoľko hodín, ale výsledok stojí za to.

Ďalšou možnosťou je využiť prírodu a zkompostovať peň. Narežte povrch pňa motorovou pílou alebo sekerou a následne ho posypte kompostom alebo iným organickým materiálom. Pre urýchlenie môžete použiť urýchľovače kompostu, ktoré nájdete v záhradkárstvach. A máte po probléme

Vďaka dedkovmu jednoduchému triku sme sa zbavili pňa bez veľkej námahy a hlavne zadarmo. Ak máte v záhrade peň, ktorý vám prekáža, neváhajte vyskúšať niektorú z týchto metód. Ušetríte tým nielen peniaze, ale aj čas.

Pamätajte, že existuje mnoho spôsobov, ako odstrániť peň bez použitia ťažkej techniky alebo chemikálií. Skúste metódy, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu a vaša záhrada bude čoskoro bez nechcených pňov.