Vysychali mi tuje a už som ich skoro odpísal. Potom mi dedko prezradil svoj jednoduchý trik – dnes žiaria ako nikdy predtým!

Začiatkom jari som si všimol niečo, čo ma úplne vydesilo. Tuje, ktoré už dlhé roky tvorili krásnu zelenú hradbu na okraji mojej záhrady, začali strácať svoju sviežu farbu. Miestami boli dokonca až hnedé a vyzerali, akoby mali každú chvíľu vyschnúť. Hoci som ich poctivo polieval, dával som im kvalitné hnojivo a vždy sa staral o pravidelné prerezávanie, stále pôsobili smutne a zoslabnuto. Nechápal som, čo robím zle.

Vtedy som si spomenul na svojho dedka, ktorý celý život pracoval v záhrade a vždy mal nejaký šikovný trik, ktorý fungoval spoľahlivo a navyše nestál takmer nič. Rozhodol som sa, že zájdem za ním, keďže to bol práve on, kto mi pred rokmi pomáhal tieto tuje vysádzať. A ako to býva zvykom, dedko presne vedel, v čom je problém.

Usmial sa, pokýval hlavou a povedal mi: „Chlapče, to vyzerá na klasický nedostatok horčíka. V tomto prípade ti pomôže stará dobrá horká soľ.“ Horká soľ? Nikdy predtým som o takejto látke ani len nepočul. Dedko mi ale vysvetlil, že je to obyčajná epsomská soľ, teda síran horečnatý, ktorý vraj kúpiš v každom záhradníctve. Táto látka dokáže doslova zázraky – nielen s tujami, ale aj s inými ihličnanmi, kvetmi či dokonca trávnikom.

Keďže som vyskúšal už všeličo a nemal som čo stratiť, zašiel som rovno do obchodu a vypýtal som si tú zázračnú horkú soľ. Predavačka mi ochotne potvrdila, že táto látka je naozaj populárna a ľudia ju často používajú na oživenie zelene v záhrade. Povzbudený jej slovami som si teda zaobstaral jedno väčšie balenie a ihneď som sa pustil do práce.

Dedko mi zdôraznil, že je vždy lepšie začať opatrne a rastliny si na túto látku pomaly zvykať. Preto som najprv pripravil miernejší roztok – asi 200 gramov horkej soli som dôkladne rozpustil v 10 litroch vody. Postrekovačom som potom dôkladne pokropil všetky tuje, pričom som dával pozor, aby som naozaj dôkladne pokryl každý konárik od spodných častí až po samotný vrchol.

Počas aplikácie som trochu nešikovne zasiahol aj susedove stromčeky cez plot, čo ma spočiatku vystrašilo. Myslel som si, že mu možno týmto nechtiac spôsobím škodu. Ale ukázalo sa, že opak bol pravdou. Už po niekoľkých dňoch som s prekvapením sledoval, ako sa moje aj susedove ihličnany začínajú krásne zelenať a dokonca aj pôvodné hnedé miesta sa postupne zotavovali.

Nadšený úspechom som sa rozhodol, že tentoraz pôjdem na to silnejšie. Rozpustil som 500 gramov soli v rovnakých 10 litroch vody. Dedko ma síce ešte raz upozornil, aby som bol opatrný, no ja som si bol istý, že tuje tento silnejší roztok zvládnu bez problémov. A keďže som mal tohto zázračného prípravku dostatok, využil som ho aj na môj trávnik, ktorý po zime vyzeral tiež dosť biedne.

Nikdy predtým som nepočul, že by tráva potrebovala horčík, no tento experiment bol pre mňa veľkým objavom. Asi za dva týždne sa trávnik krásne zazelenal a začal vyzerať oveľa hustejšie a zdravšie, než som ho kedy zažil. Dokonca aj susedia si všimli tú zmenu a pýtali sa ma, čo za nové hnojivo používam.

Samotné tuje zažili skutočný zázrak. Miesta, ktoré som už považoval za úplne odumreté, sa začali opäť prebúdzať k životu. Plot opäť nadobudol krásny sýtozelený vzhľad, bol hustý a pôsobil tak zdravo ako ešte nikdy predtým. Keď som teraz pozeral na svoje tuje, cítil som skutočnú hrdosť, že sa mi podarilo problém tak ľahko a lacno vyriešiť.

Z tejto skúsenosti som si odniesol cenné ponaučenie: ak máte tuje, ktoré začínajú hnednúť a schnúť, vôbec to nemusí znamenať, že je všetko stratené. Veľmi často je príčinou len jednoduchý nedostatok horčíka v pôde, ktorý môžete vyriešiť pomocou bežnej horkej soli. Stačí si ju za pár eur kúpiť v záhradníctve a pripraviť roztok, ktorým svoje rastliny dôkladne postriekate. Prvé výsledky sú viditeľné už po niekoľkých dňoch, najneskôr po týždni-dvoch, podľa stavu vašej záhrady.

Keby nebolo môjho dedka, pravdepodobne by som dnes len smutne pozeral na zoschnuté a nevzhľadné kríky. Namiesto toho sa každý deň teším zo žiarivej zelenej záhrady, ktorá vyzerá lepšie než kedykoľvek predtým. A keď sa ma susedia budú opäť pýtať na tajomstvo môjho úspechu, rád im odpoviem s úsmevom: „Žiadne drahé chemikálie – stačí iba obyčajná epsomská soľ a jedna dobrá rada od dedka.“