To, že je vynález elektriny zázrak, si nemusíme hovoriť, ale ako zo všetkým, keď sa nám vymkne s pod kontroly jej spotreba, pocítia to naše peňaženky. Na čo si teda dávať pozor?

Platí, že čím je spotrebič novší, mal by aj menej spotrebovávať elektrickú energiu.

V nasledujúcom videu si ukážeme jednoduché tipy, ako za energie dokážeme ušetriť:

Občasní pomocníci

Spotrebiče, ktoré majú príkon cca 2000W, sú podľa odborníkov tie najviac elektrinu žerúce. Sú to napríklad, fény, mixéry, rýchlovarné kanvice alebo vysávače. Našťastie ale, tieto nie sú často používané. Preto sa ich veľká spotreba stratí popri ostatných.

Ďalej sú tu neustále spustené spotrebiče

Tieto spotrebiče vám môžu urobiť oveľa väčšiu dieru do rodinného rozpočtu. Tu je na prvom mieste chladnička, mraznička a patria sem aj veľmi často používané spotrebiče, všetci radi pozeráme televízie, chodíme za počítač, podaktorý aj pracovne z domu a samozrejme k ním patria aj nutné spotrebiče, ako práčka či sušička prádla. Tu už sa bavíme o viditeľných sumách na účtoch za energie. Ušetriť môžete už pri ich kúpe, sledovaním štítkov triedy úspornosti, samozrejme odporúčame A+, A++, A+++. Sú síce o niečo drahšie, ale suma na úvodnej investícii sa nám časom vráti na úspore energie.

Odborníci upozorňujú na režim „stand by“

Pohotovostný režim, „stand by“, si mnohý z nás ani neuvedomujú. Spoznáte ho najčastejšie podľa malého červeného svetielka, blikajúcich hodín. Spotrebiče v ňom len spia, čo znamená, že stále čerpajú elektrickú energiu zo siete. Nie sú to síce horibilné sumy, no keď sa to ročne sčíta, ide o slušnú sumu. Ak vám to situácia dovoľuje, radšej tieto spotrebiče vyťahujte zo zásuvky.

Novodobý zlozvyk

Počítače, notebooky a režim spánku aj počas noci? Počítače v tomto režime spotrebúvajú síce omnoho menej energie, ako zapnuté a v prevádzke, no niektoré komponenty bežia stále, patrí k nim RAM alebo aj sieťová karta. Pri starších modeloch sa už bavíme o celkom slušnom odbere energie. Hlavne ak je súčasne pripojený k externému HDD, či tlačiarni.

Podľa odborníkov práve tu môžete najviac ušetriť. Preto vždy, keď nebudete dlhšie používať počítač, radšej ho vypnite. Ročne sa bavíme o úspore desiatok €.

