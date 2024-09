Video: Pevnosť na mori sa zmenila na luxusný hotel - to musíte vidieť, nádhera

Až 146 rokov stará morská bašta sa zmenila na unikátny Spitbank Fort Hotel.

Pevnosť začali stavať v roku 1867 a dokončená bola v roku 1878. kedy ju začali aktívne využívať ako námornú pevnosť. Zaujímavosťou je, že v tej dobe celý projekt výstavby stál 167,300 £. Ako námorná pevnosť slúžila až do roku 1956. Následne bola až do roku 1982 nepoužívaná. V rokoch 1982 až 2009 sa slúžila ako múzeum. V roku 2009 sa dostala do súkromných rúk a vďaka investícií 3,73 milióna eur z nej vytvorili luxusný hotelový komplex. Ten otvorili v roku 2012 a ako hotel slúži dodnes.

Luxusný ostrovný rezort sa nachádza necelé dva kilometre od prístavu Portsmouth v Hampshire. Viac ako sto rokov slúžila pevnosť na ocvhranu Veľkej Británie pred útokmi lodí a náletmi lietadiel.

Okrem komfortného a bezpečného ubytovania si hostia môžu vychutnať bazén s teplou vodou na streche pevností, slnečnú palubu a bar so šampanským.

Chvíle relaxu im spríjemni aj návšteva vinárskych pivníc v útrobách pevnosti, ako aj knižnica a tri reštaurácie.

Pevnosť zaručuje aj súkromie, nachádza sa v nej len deväť izieb s tehlovými stenami a spevnenými oknami. Zo strechy hotelovej pevnosti sa organizujú lety helikoptérou.

Foto: Spitbank Fort Resort