Aj vešiaková stena dokáže uchvátiť impozantným vzhľadom. Stačí sa zamerať na originálnosť, prípadne si ju vyrobiť v pohodlí domova z dostupných materiálov. Fantázia a kreativita spolu so zručnosťou a estetickým cítením tak môžu vytvoriť atraktívnu predsieňovú zostavu. Ak patríte medzi ľudí, ktorí na podobné „majstrovanie“ nemajú čas, chuť alebo zručnosti, siahnuť sa oplatí aj po sektorových vešiakových stenách.

Vešiakové steny do chodby

Každá vstupná miestnosť či chodba si nevyhnutne žiada botník, zrkadlo a vešiakovú stenu alebo vešiak. Posledné zmienené sú navyše dostupné v rôznych variantoch. V ponuke nájdete stojanové vešiaky, vešiakové steny alebo samostatné vešiaky na stenu. K dispozícii sú v rozmanitých tvaroch, materiáloch a farebných prevedeniach.

Nemusí ísť výhradne iba o stenu s vešiakmi. Bežne je jej súčasťou aj polička, botník a zrkadlo. Policu môžete využiť napríklad na šály a šatky, rukavice či čiapky alebo úložné boxy. Niektoré vešiakové steny dokonca kúpite aj so spomínanými boxmi a prútenými košmi. Tie vyhovujú zariadeniu v modernom aj vidieckom štýle.

Predsieň či chodba, jednoducho miestnosť, do ktorej je radosť vstúpiť. Takéto pocity by mala vyvolávať. Aby ste vytvorili praktický a zároveň atraktívny vstup do vášho domova, nepodceňte jej zariadenie a výber vešiakovej steny, ktorá vás vyvaruje neporiadku.

Vešiaková stena s botníkom

Čo sa týka akéhokoľvek vešania a odkladania oblečenia po príchode domov, z praktických dôvodov je vhodné použiť aj kombináciu lavice či botníkového sedenia. Pohodlnosť pri prezúvaní má niekoľko podôb. Dopriať si môžete napríklad lavicu alebo taburetku, ktoré sú dostupné vo všetkých možných štýloch. Lavica môže zároveň obsahovať aj police na topánky.

Oplatí sa tiež vešiaková stena na mieru aj so sedením. Hodí sa buď do veľmi malých a atypických priestorov, alebo naopak do veľkej chodby. Či už je vaša predsieň veľkorysá na metre štvorcové, alebo ide len o mini prechod zvonku dovnútra, v každom prípade potrebujete miesto na zavesenie sezónnych vecí a pre návštevu.

Ak uvažujete nad vešiakovou stenou s botníkom, zvážte najmä hĺbku skrinky určenej na topánky. Vyklápacie mechanizmy sú vhodné v prípade úspornejších priestorov. Dostatok miesta v predsieni či chodbe rovná sa aj väčší botník. S dvierkami na skrinke alebo otvorenými policami, výber prenecháme vášmu vkusu.

Pozrite si vešiakové steny v týchto e-shopoch:

Vešiaková stena so zrkadlom

Zrkadlo je v podstate povinnou výbavou každej predsiene. Praktickosť, ale aj dizajn patrí medzi jeho hlavné funkcie. Môžete si ho dopriať ako solitér alebo ako súčasť vešiakovej steny. Ak si stenu z vešiakov vytvárate sami kombinovaním jednotlivých materiálov a nábytkových produktov, efektný dizajn docielite zrkadlami rôznych tvarov.

Doprajte si eleganciu podľa vášho vkusu. Drevo je stálym trendom, no uprednostniť môžete aj ďalšie moderné materiály. Háčiky, ako aj celé vešiakové steny, sú dostupné v obľúbenom prevedení vysokého lesku, v rustikálnom, provensálskom či vintage štýle. Minimalizmus alebo kontrastná podoba s patinovanou povrchovou úpravou si nájde miesto aj vo vašej domácnosti.

Rady a tipy:

podľa veľkosti miestnosti zvoľte aj materiály (konštrukcie, ktoré nezaťažia priestor alebo robustné prevedenie, ktoré ho vyplní)

maximálna funkčnosť (dostatok miesta na odloženie vecí)

experimenty s farbami sú povolené, farebné vešiaky oživia priestor

vešiaková stena v neutrálnych farbách pôsobí elegantne na stene s náterom odlišným od jej prevedenia

vešiaková stena môže byť aj súčasťou zrkadla, stačí masívny rám, samostatné vešiaky a trochu zručnosti

zamyslite sa, či potrebujete taktiež vešiaky na kľúče, dáždniky a pod.

vešiaky nemusia byť nutne zavesené na bočnej stene, moderné sú aj závesné varianty zo stropu

vešiaková stena by mala spĺňať individuálne požiadavky všetkých obyvateľov domácnosti (prípadne hostí)

úložné boxy (ktoré sú často súčasťou vešiakových stien) vám pomôžu udržať neporiadok

Pozrite si aj tieto predsieňové zostavy:

Urob si sám – vešiaková stena nielen z paliet

Jednoduchú vešiakovú stenu si dokáže bez väčšej námahy zhotoviť aj domáci kutil. Výroba nie je náročná, väčšinu materiálov zvyčajne nájdete aj doma alebo lacno prostredníctvom bazáru. Použiť môžete napríklad palety, staré dvere, okná, zrkadlá drevené latky a pod. Aj keď je takáto alternatíva cenovo dostupná, o atraktívny dizajn nemusí byť núdza.

„Staré materiály“ disponujú väčšinou jedinečným opracovaním a špeciálnymi reliéfmi a dekormi. Najmä ak je reč o vešiakových stenách z masívu. Drevený nábytok určený na vešanie pritom môžete pretvoriť do rôznych farebných variácií. Či už použijete obľúbené odtiene bielej, pastelové farby alebo prírodné tóny farebného spektra, myslite na celkové zladenie s interiérom.

Pozrite si fotogalériu k článku TU

V tejto súvislosti by vás mohlo zaujímať: