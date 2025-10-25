Veľká sláva sa odkladá! Ani sto rokov po smrti Gaudího nebude Sagrada Família dokončená. Nový termín hovorí o roku 2032

Bazilika Sagrada Família v Barcelone je jednou z najznámejších a najnavštevovanejších stavieb sveta. Jej výstavba sa začala ešte v roku 1882 a dodnes nie je dokončená. Aj po viac ako 140 rokoch zostáva neprehliadnuteľným symbolom Barcelony a najvýraznejším dielom katalánskeho architekta Antoniho Gaudího.
VIDEO: Ako bude Sagrada Família vyzerať po dokončení
Od neogotického návrhu ku geniálnemu dielu
Základný kameň chrámu bol položený 19. marca 1882. Pôvodný návrh vytvoril architekt Francisco de Paula del Villar, ktorý plánoval tradičnú neogotickú stavbu. O rok neskôr však vedenie projektu prevzal Antoni Gaudí, ktorý zmenil celý koncept.
Gaudího vízia bola jedinečná – chcel vytvoriť chrám, ktorý bude pripomínať živý organizmus. Pri návrhu sa inšpiroval prírodou, pričom používal krivky, tvary rastlín a organické línie. Na stavbe pracoval viac než 40 rokov, z toho posledných 15 venoval výlučne tomuto projektu.
Po Gaudího tragickej smrti v roku 1926, keď ho zrazila električka, pokračovali v práci jeho žiaci a nasledovníci.
Historické udalosti a pokrok
V rokoch 1936 – 1939, počas španielskej občianskej vojny, bola Gaudího dielňa poškodená a časť originálnych plánov zničená. Napriek tomu sa ich vďaka dochovaným modelom a poznámkam podarilo neskôr zrekonštruovať.
V 20. storočí sa výstavba obnovila a postupne sa začali realizovať jednotlivé časti podľa Gaudího vízií. V roku 2005 bola fasáda Narodenia Pána a krypta zapísané na zoznam svetového dedičstva UNESCO.
O päť rokov neskôr, v roku 2010, pápež Benedikt XVI. chrám vysvätil a povýšil ho na menšiu baziliku.
Súčasný stav a plánované dokončenie
Podľa oficiálnych informácií nadácie Fundació de la Sagrada Família sa v súčasnosti dokončujú posledné veže centrálnej časti chrámu. Najvyššia z nich – Veža Ježiša Krista, ktorá dosiahne 172,5 metra – má byť dokončená v roku 2026.
Rok 2026 zároveň pripadne na 100. výročie Gaudího smrti, a tento termín zostáva cieľom pre ukončenie hlavných konštrukčných prác.
Úplné dokončenie baziliky, vrátane sochárskych detailov, výzdoby, fasády Slávy a úprav okolia, sa však očakáva až po roku 2026. Odhady sa líšia – niektoré zdroje uvádzajú obdobie do roku 2034, avšak presný termín zatiaľ nebol oficiálne stanovený.
Financovanie a prekážky
Výstavba je financovaná výhradne zo súkromných darov a z predaja vstupeniek. Počas pandémie COVID-19 sa práce spomalili, keďže turizmus – hlavný zdroj príjmov – sa na čas zastavil.
V súčasnosti sa tempo opäť zrýchľuje a ročný rozpočet projektu sa pohybuje v rádoch desiatok miliónov eur. Na stavbe pracujú desiatky architektov, inžinierov a remeselníkov, ktorí kombinujú Gaudího pôvodné metódy s modernými technológiami, vrátane 3D modelovania a digitálneho spracovania kameňa.
Sagrada Família – žijúci symbol Barcelony
Sagrada Família nie je len stavbou, ale aj symbolom trpezlivosti a viery. Gaudí o nej kedysi povedal: „Môj klient sa neponáhľa.“ Tento postoj sa odráža v celom jej príbehu – od prvej tehly až po poslednú vežu.
Aj keď chrám ešte nie je hotový, patrí medzi najnavštevovanejšie pamiatky Európy. Každý rok ju navštívia milióny ľudí a jej obdivuhodná architektúra sa stala neoddeliteľnou súčasťou identity Barcelony.
Ak pôjde všetko podľa plánov, v roku 2026 sa svet dočká významného míľnika – dokončenia hlavných častí chrámu, ktorý je na ceste k naplneniu Gaudího storočného sna.