Varovanie pred neporiadkom doma. Môže spôsobiť stres, úzkosť a oslabiť vašu imunitu

Tiež patríte k tým, ktorým upratovanie veľmi nevonia a často ho radšej odložíte na neurčito? Hoci sa vám možno zdá, že nejde o nič dramatické, opak je pravdou. Dlhodobý neporiadok v domácnosti má výrazný vplyv nielen na vašu náladu, ale aj na celkové zdravie a imunitu. Upratovaním totiž robíte oveľa viac, než len to, že si udržujete príjemné bývanie. V skutočnosti tým doslova upratujete aj vo vlastnej mysli, čím si pomáhate vytvoriť pokojné a zdravšie prostredie.

Jarné upratovanie – nový začiatok pre domácnosť aj myseľ

Jarné upratovanie je špeciálne. S príchodom jari sa všetko okolo nás prebúdza k životu, dni sa predlžujú a svetla je viac. Podobné zmeny cítime aj v našom tele a mysli. Máme prirodzenú potrebu zbaviť sa všetkého zimného – dôkladne vyvetrať, odložiť zimné oblečenie, oprať kabáty, čižmy a vytvoriť doma úplne nový, svieži priestor. Predstavte si, že sa rozhliadnete po svojom byte či dome a namiesto zimného chaosu vidíte čisté okná, prázdne vešiaky bez kabátov a botník, kde už nepanuje chaos rukavíc a čiapok. Poznáte ten osviežujúci pocit? Je to ako znovuzrodenie, reštart tela i mysle. A odborníci túto skúsenosť potvrdzujú – uprataný priestor nás doslova regeneruje.

Menej stresu, viac sústredenia

Psychológovia opakovane upozorňujú, že stav nášho prostredia priamo ovplyvňuje stav našej psychiky. Neporiadok v izbe totiž spúšťa nevedomé pocity úzkosti, nepokoja a stresu. Určite ste to sami zažili: pokúšate sa dokončiť dôležitú úlohu, no nemôžete sa sústrediť, pretože vás rozptyľuje rozhádzaný stôl, pohádzané oblečenie alebo riad v dreze. Aj keď máte pocit, že si tým strácate čas, v takýchto chvíľach sa oplatí od práce odstúpiť, vyčistiť si priestor okolo seba a znova sa pustiť do úloh. Výsledok vás prekvapí – zrazu ide všetko hladšie, jasnejšie a efektívnejšie.

Uprataný domov teda funguje ako katalyzátor, ktorý nám umožňuje lepšie usporiadať myšlienky, znížiť stres a vychutnávať si každodenné aktivity v pokoji a harmónii. Skúste si to overiť v praxi – upracte si pracovný stôl či kuchyňu, uvarte si dobrú kávu a sledujte, ako sa vaše myšlienky stanú oveľa jasnejšie a pokojnejšie.

Pozitívny dopad na psychiku

S poklesom stresu súvisí ešte ďalší dôležitý efekt upratovania – lepšia psychická pohoda. Keď zorganizujete a vyčistíte svoje prostredie, zároveň si v mysli robíte poriadok, čo vám prináša výraznú úľavu. Výsledkom je viac energie, pocit uspokojenia a vnútorná rovnováha. Po dobrom upratovaní sa vám lepšie spí, a keď sa ráno zobudíte, vítate deň v prostredí, ktoré vás upokojuje a pozitívne motivuje. Takto harmonizovaný domov je potom skutočne tým miestom, ktoré vám poskytuje potrebnú stabilitu a oporu v každodennom živote.

Lepšia imunita vďaka čistote domova

Ak ste si mysleli, že spojenie upratovania a imunity je len ďalší trik, ako vás donútiť upratať, zamyslite sa znova. Vyčistením svojho príbytku od prachu, peľu, roztočov či plesní vytvoríte omnoho zdravšie prostredie, ktoré prospeje aj vašim dýchacím cestám. Čistý vzduch doma znamená menej alergií, menej respiračných problémov a celkovo lepší zdravotný stav.

Zdravšiu domácnosť môžete dosiahnuť nasledovnými krokmi:

Vymeňte posteľnú bielizeň , dôkladne operte ochranné poťahy matracov a vankúšov.

, dôkladne operte ochranné poťahy matracov a vankúšov. Vlhkou handrou utrite všetok prach , najmä na často opomínaných miestach, ako sú rámy dverí či vrchné police.

, najmä na často opomínaných miestach, ako sú rámy dverí či vrchné police. Povysávajte dôkladne podlahy a rohy miestností , kde sa môžu ukrývať pavučiny alebo nahromadený prach.

, kde sa môžu ukrývať pavučiny alebo nahromadený prach. Vyčistite alebo operte poťahy sedacích súprav a kresiel .

. Dôkladne vydezinfikujte kúpeľňu , obzvlášť škáry medzi dlaždicami, kde by sa mohla vytvárať pleseň.

, obzvlášť škáry medzi dlaždicami, kde by sa mohla vytvárať pleseň. Prekontrolujte potraviny v komore a chladničke , vyhoďte všetko, čomu už skončila doba spotreby, a snažte sa do domácnosti nakúpiť prevažne zdravé potraviny.

, vyhoďte všetko, čomu už skončila doba spotreby, a snažte sa do domácnosti nakúpiť prevažne zdravé potraviny. Opláchnite izbové rastliny pod sprchou , zbavíte ich vrstvy prachu a zlepšíte ich schopnosť čistiť vzduch.

, zbavíte ich vrstvy prachu a zlepšíte ich schopnosť čistiť vzduch. Urobte revíziu šatníka a oblečenie, ktoré dlhšie nenosíte, darujte na charitu – prospejete tým sebe aj iným.

Ak ste všetko zvládli, gratulujeme! Teraz máte nielen uprataný dom, ale aj upratanú myseľ, pokoj na duši a lepší pocit zo seba samých. A navyše, práve ste spravili niečo významné pre svoje zdravie – psychické aj fyzické. Takže neváhajte, chyťte sa handry a vysávača a doprajte si ten skvelý pocit z čistého, zdravého domova.