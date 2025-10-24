Väčšina Slovákov si mýli jedovatý hríb kríšť s jedlým hríbom kováčom. A čo vy?

Hubárska sezóna ešte nekončí a jeseň priam láka do lesa – čerstvý vzduch, šuchot lístia a možno aj košík plný voňavých húb.
Aby ste si však domov nepriniesli nepríjemné prekvapenie, je dobré poznať, ktoré druhy sú jedlé a ktoré radšej nechať v lese. Viete rozoznať hríb kovář od hríba kríšť? Len jeden z nich je vhodný na tanier.
Dva podobné druhy, no len jeden chutný
Oba tieto hríby sú si na prvý pohľad veľmi podobné, a preto sa často zamieňajú. Hoci hríb kríšť nie je smrteľne jedovatý, jeho konzumácia môže vyvolať silné tráviace ťažkosti.
Navyše má nepríjemne horkú chuť, ktorá zničí akékoľvek jedlo. Poďme sa teda pozrieť, ako tieto dva druhy spoľahlivo rozlíšiť.
Ako sa vyhnúť zámene? Pozrite si video tu:
Hríb kováč (Neoboletus luridiformis)
Tento druh patrí medzi obľúbené „modráky“ – huby, ktoré na mieste poranenia okamžite sfarbia dužinu do modra.
Objavuje sa už koncom jari a rastie až do neskorej jesene. Nájdete ho v rôznych typoch lesov, najčastejšie však v horských a podhorských oblastiach, kde vytvára mykorízu so smrekom.
V nižších polohách ho možno nájsť aj pod dubmi či bukmi.
Ako vyzerá hríb kováč
Mladé plodnice majú polguľovitý klobúk, ktorý sa s vekom rozkladá do priemeru 5 až 20 cm. Na dotyk býva najprv jemne plstnatý, neskôr hladký a miestami hrboľatý.
Farebne sa pohybuje od hnedej až po tmavohnedú či olivovo-hnedú, často s jemnou okrovou linkou na okraji. Zo spodnej strany klobúka sú žltozelené rúrky, ktoré časom získavajú červenkastý až karmínový odtieň.
Noha hríba je v dolnej časti hrubšia, v mladosti súdkovitá, neskôr kyjovitá až valcovitá. Farba prechádza od olivovo hnedej po žltú smerom ku klobúku.
Typickým znakom je absencia sieťky – povrch nohy je pokrytý drobnými červenými zrniečkami alebo šupinkami.
Hríb kovar je jedlý, no potrebuje dostatočnú tepelnú úpravu
Kováč je považovaný za veľmi chutnú hubu, avšak len po dôkladnom uvarení. Obsahuje látky, ktoré sú v surovom stave mierne toxické, preto ho treba variť aspoň 15 až 25 minút.
Nedostatočne tepelne spracovaný môže spôsobiť nepríjemné tráviace problémy.
Hríb kríšť (Boletus calopus)
Na prvý pohľad sa nápadne podobá na kovářa, ale do jedla rozhodne nepatrí. Rastie od júla do októbra, prevažne v ihličnatých lesoch, najmä vo vyšších a horských oblastiach. V nížinách sa objavuje len zriedkavo.
Ako rozoznať hríb kríšť
Má svetlý až sivohnedý klobúk a jeho rúrky sú najprv citrónovo žlté, neskôr získavajú olivový nádych. Po dotyku či otlaku okamžite modrejú.
Noha je v hornej časti žltá, nižšie prechádza do červenej až červenohnedej farby a býva pokrytá jemnou červenou sieťkou – čo je jeho výrazný rozpoznávací znak.
Dužina je belavá až krémovo žltá a po poranení tiež mení farbu na modrozelenú.
Prečo sa mu vyhnúť
Hríb kríšť je nejedlý pre svoju silne horkú chuť. Stačí malý kúsok a celá jedlo je pokazené. Okrem toho môže vyvolať silné zažívacie ťažkosti, najmä ak sa konzumuje surový.
Ak si nie ste istí, dajte kúsok na jazyk – ak zacítiťe výraznú horkosť, okamžite ho vypľujte.
Ako ich rozoznať na prvý pohľad
Aby ste sa nepomýlili, zamerajte sa najmä na farbu klobúka, rúriek a prítomnosť sieťky na nohe:
- Hríb kríšť má sivohnedý klobúk s jemným strieborným odleskom, žlté rúrky a červenú sieťku na nohe.
- Hríb kováč má sýto hnedý až tmavý klobúk, rúrky prechádzajú do červena a noha je bez sieťky, pokrytá drobnými červenými zrniečkami.
Ak si budete tieto rozdiely všímať, nebudete mať problém tieto dva druhy bezpečne rozlíšiť – a vaša hubárska sezóna bude nielen úspešná, ale aj bezpečná.