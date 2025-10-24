Väčšina Slovákov nevie správne soliť. Prečo tým kazíme jedlo?

Soľ patrí medzi najdôležitejšie prísady v kuchyni – bez nej by jedlá stratili svoju výraznú chuť.
Nie je však jedno, koľko jej použijeme a v akom momente ju do jedla pridáme.
Práve na tom totiž závisí výsledná chuť aj kvalita pokrmu. Ako teda soliť správne?
Soľ – nepostrádateľná, ale s mierou
Soľ bola odjakživa cennou surovinou. Zatiaľ čo staroveké civilizácie sa bez nej dlhý čas obišli, Gréci ju začali bežne používať až v 7. storočí pred naším letopočtom.
Dnes si bez nej varenie nevieme predstaviť, no stále platí, že všetkého veľa škodí. Prílišné solenie škodí nielen chuti jedla, ale aj zdraviu.
Ak s ňou budete zaobchádzať s citom, odmení vás dokonale vyváženou chuťou a zároveň odľahčíte svojmu organizmu.
Rôzne druhy soli – záleží na hrubosti
Na trhu dnes nájdete širokú paletu solí – od jemných až po hrubozrnné, biele, ružové či sivé. Dôležitým faktorom je práve hrubosť zrna.
Jemne mletá soľ sa rozpustí rovnomerne a jedlo ochutí rovnakým spôsobom, zatiaľ čo hrubozrnná zvýrazní slanosť a dodá intenzívnejší zážitok. Výber preto prispôsobte typu jedla, ktoré pripravujete.
Kamenná, morská alebo himalájska?
Najčastejšie siahneme po bežnej kuchynskej soli, ktorá je v posledných rokoch jodidovaná. Dôvodom je prevencia nedostatku jódu – ten je nevyhnutný pre správne fungovanie štítnej žľazy.
Ak však chcete soľ s prirodzeným obsahom minerálov, siahnite po morskej alebo himalájskej soli. Ich zloženie je bohatšie a obsahujú aj stopové prvky prospešné pre organizmus.
Koľko soli je ešte v poriadku
Odporúčaná denná dávka soli pre dospelého človeka je približne 5 gramov, čo zodpovedá asi jednej čajovej lyžičke. Väčšina ľudí však prijíma až päťnásobok tohto množstva.
Ak sa rozhodnete soliť menej, robte to postupne – telo si na menej slanú chuť musí zvyknúť.
Zvlášť opatrní by mali byť rodičia malých detí. Od druhého roku života by mali dostať len 0,2 až 0,3 gramu soli denne.
Kedy pridávať soľ do vody
Ak solíte vodu na varenie, napríklad na cestoviny či zeleninu, pridajte soľ až v momente, keď začne vrieť. Soľ totiž mierne zvyšuje bod varu – konkrétne o jeden stupeň Celzia na každý gram soli v litri vody.
V praxi to síce neznamená výraznú úsporu času, ale jedlo sa bude variť efektívnejšie.
Správny okamih solenia ovplyvní chuť
To, kedy soľ pridáte, má zásadný vplyv na chuť i štruktúru pokrmu. Niektoré suroviny je lepšie soliť hneď na začiatku, iné až na konci.
Ak osolíte príliš skoro, soľ sa rovnomerne rozloží a splynie s ostatnými chuťami. Keď ju pridáte až na konci, zvýrazníte samotnú slanosť, ktorá však môže prekryť ostatné chute.
Ideálne je soliť postupne – po malých dávkach a jedlo priebežne ochutnávať.
Ako soliť rôzne druhy jedál
- Opražená zelenina – solíme až po dokončení, inak pustí vodu a stratí chrumkavosť.
- Strukoviny – soľ pridávame až ku koncu varenia alebo po dovarení. Ak by ste ich osolili skôr, zostanú tvrdé a budú sa variť podstatne dlhšie.
- Dusené mäso – osolte ho už na začiatku, pustí viac šťavy a bude jemnejšie.
- Grilované mäso a steaky – solia sa až po tepelnej úprave alebo priamo na tanieri, aby neprišli o šťavnatosť.
- Vnútornosti – soľte až na záver, inak stvrdnú a môžu byť nepožívateľné.
- Polievky a omáčky – soľ pridajte hneď na začiatku varenia, aby sa prepojila s ostatnými ingredienciami a chuť bola harmonická.