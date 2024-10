Väčšina Slovákov má nesprávne nastavenú chladničku. Tento rok za to zaplatia viac na energiách

Aj keď sa ceny energií po nedávnom prudkom vzostupe stabilizovali na prijateľnej úrovni, mnohých z nás tento nárast donútil premýšľať o šetrení. Mnohí ľudia sa preto začali vracať k starším praktikám, ktoré šetria energiu. Napríklad miesto sušičiek znovu používajú sušiaky na bielizeň, keďže sušičky patria medzi spotrebiče s vysokou spotrebou. Ďalší znížili teplotu kúrenia počas zimných mesiacov a niektorí dokonca investovali do úsporných sprchových hlavíc, ktoré znižujú spotrebu teplej vody, čím zároveň šetria energiu.

Chladnička – spotrebič, ktorý beží nepretržite

Hoci si to mnohí neuvedomujú, práve chladnička a mraznička sú zariadenia, ktoré pracujú 24 hodín denne a ich spotreba energie je často vyššia, než by mohla byť. Veľmi dôležitý faktor, ktorý ovplyvňuje množstvo spotrebovanej energie, je to, ako je chladnička naplnená. Ak je príliš prázdna, zbytočne plytvá energiou, pretože chladenie prázdneho priestoru vyžaduje viac energie.

Ak je chladnička plná, udržiava chladnejšie potraviny, ktoré pomáhajú stabilizovať vnútornú teplotu. Naopak, keď je poloprázdna, pri každom otvorení sa dnu dostane väčšie množstvo teplého vzduchu a chladnička musí spotrebovať viac energie na jeho ochladenie. Preto je lepšie, ak je chladnička plná, alebo aspoň vyplnená fľašami s vodou či iným vhodným materiálom, ktorý pomôže udržiavať teplotu.

Teplé jedlo a dlhé otváranie dverí

Veľkým problémom je vkladanie teplých jedál do chladničky. Teplé potraviny zvyšujú vnútornú teplotu, čím donútia chladničku k vyššiemu výkonu, aby sa vrátila na požadovanú teplotu. Nielenže to zvyšuje spotrebu elektriny, ale tiež to spôsobuje rýchlejšie kazenie potravín.

Rovnako dôležité je tiež zamedziť dlhému otváraniu dverí. Pri otvorení sa dnu dostane teplý vzduch, čo opäť znamená vyššiu záťaž pre chladničku. Krátke a efektívne otváranie dvierok je jednoduchý spôsob, ako ušetriť.

Umiestnenie chladničky

Na energetickú efektivitu chladničky má vplyv aj jej umiestnenie. Ak ju postavíte blízko zdroja tepla, napríklad radiátora, sporáka alebo na miesto, kde na ňu svieti slnko, bude musieť pracovať tvrdšie, aby udržala vnútornú teplotu na správnej úrovni. Ideálne je chladničku umiestniť na chladné miesto, kde nebude vystavená priamemu teplu.

Údržba a čistota pre nižšiu spotrebu

Chladnička potrebuje pravidelnú údržbu. Dôležité je nielen udržiavanie čistoty v jej vnútri, ale aj čistenie mriežky na zadnej strane. Prach, ktorý sa tam usadzuje, môže spôsobiť, že chladnička nebude mať dostatočné odvetrávanie, čo povedie k prehrievaniu a zvýšeniu spotreby energie. Rovnako dôležité je pravidelné odmrazovanie mrazničky – silná vrstva námrazy na stenách znižuje efektivitu chladenia a zvyšuje energetickú náročnosť.