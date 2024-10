V USA používajú na čistenie gauča pokrievku z hrnca. Keď zistíte prečo, budete to skúšať tiež

Čistenie pohoviek alebo kresiel zvykneme často prenechávať odborníkom, no v mnohých prípadoch by sme to zvládli aj sami doma. Ak si chcete ušetriť peniaze na profesionálne služby, môžete vyskúšať niekoľko šikovných trikov a použiť pritom bežné domáce suroviny.