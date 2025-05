Týchto 7 starých hračiek má dnes hodnotu stovky eur. Väčšina Slovákov ich stále skladuje na povale či v pivnici

V detstve sme ich milovali, dnes ich však najčastejšie nájdeme zapadnuté prachom v pivniciach, skriniach či na povale. Kým kedysi sme bez nich nedokázali ani zaspať, dnes o ne naše deti už nejavia záujem. Viete však, že za niektoré z týchto zabudnutých pokladov sú zberatelia ochotní zaplatiť pekné sumy? Stačí sa len trochu prehrabať starými krabicami a možno si zarobíte aj na dovolenku.

Hračky sú totiž oveľa viac ako len predmety na zábavu. Spomínate si ešte na svojho obľúbeného plyšového kamaráta, ktorý s vami bol všade – v škôlke, na ihrisku, dokonca aj v kúpeľni? Takéto hračky mali pre nás v detstve úplne špeciálny význam. Neboli len spôsobom, ako sa zabaviť, ale predstavovali našich najbližších priateľov, dôverníkov či dokonca „ochrancov“ pred rôznymi strachmi. Spájali nás s bezpečím domova a umožňovali nám rozvíjať fantáziu.

Ako sme však vyrastali, prirodzene sme ich začali odkladať bokom. Prišli nové záujmy, škola, športy, kamaráti a technológie, ktoré postupne nahradili svet detských hier a fantázie. Až ako dospelí sa k hračkám znova vraciame – buď prostredníctvom vlastných detí, alebo v okamihu, keď na ne natrafíme počas upratovania a cítime nostalgické pohnutie.

Nostalgia dnes znamená výhodný biznis

„Ľudia svoje hračky stále milujú, aj keď ich už nevyužívajú. Často sa im zdá ľúto len tak ich vyhodiť, preto ich buď darujú, alebo skúsia predať,“ vysvetľuje známy zberateľ. Predaj sa v poslednom období stal veľmi populárnym, pretože záujem o retro predmety doslova raketovo rastie.

Na internete môžete nájsť obrovský dopyt po hračkách rôznych dekád. Obzvlášť žiadané sú ikonické Barbie bábiky, legendárni plyšáci Furby či dokonca figúrky zo série Star Wars z 90. rokov minulého storočia. Avšak rovnako dobre sa predávajú aj klasické plechové autíčka na kľúčik alebo plastové tatrovky, s ktorými sme kedysi brázdili pieskoviská.

Prekvapivé sumy za zabudnuté poklady

Majitelia farebných plastových figúrok „My Little Pony“ z 80. rokov majú dnes šťastie – ich cena totiž na aukčných portáloch stále stúpa. Napríklad na eBayi je za tieto hračky ochotný niekto zaplatiť od približne 300 až do viac než 700 eur. To už rozhodne nie je malá suma za niečo, čo by inak len nevyužité ležalo v pivnici.

Najvyššie sumy však patria retro hrám a konzolám. Napríklad legendárna konzola Atari 2600, uvedená na trh už v roku 1977, môže majiteľovi priniesť až stovky eur. Ešte lukratívnejšou je však konzola Nintendo Entertainment System (NES) z roku 1983, za ktorú zberatelia dávajú pokojne aj vyše tisíc eur. Ani prvá generácia PlayStation z roku 1994 nie je lacná – jej hodnota sa pohybuje okolo 400 eur.

Veľkú hodnotu majú aj staré Pokémon karty či hokejové kartičky, ktorých cena začína na pár centoch, no najvzácnejšie kusy môžu dosiahnuť stovky až tisíce eur.

Ako správne predať staré hračky?

Ak sa rozhodnete speňažiť svoje poklady z detstva, je dôležité, v akom stave sa nachádzajú. Zberatelia sú najviac ochotní zaplatiť za hračky, ktoré ešte nikdy neboli vybalené z originálneho obalu. Dôležitá je aj konkrétna verzia predmetu – napríklad neobvyklá farba, špeciálna edícia alebo limitovaná séria môžu cenu významne zvýšiť.

„Rozhodne však neodporúčam hračky opravovať alebo svojpomocne upravovať. Nová farba, lepidlo alebo amatérske zásahy môžu predmet vážne poškodiť a výrazne znížiť jeho cenu,“ upozorňuje zberateľ. Pred samotným predajom odporúča dôkladne preskúmať aktuálnu ponuku na aukčných stránkach a bazároch. Takto získate predstavu o reálnej hodnote svojich hračiek a budete vedieť stanoviť realistickú cenu. Pri vzácnejších exemplároch môže byť dokonca najlepšou voľbou online aukcia, kde necháte cenu vyšplhať do výšin podľa záujmu kupujúcich.

Kto vie, možno práve u vás doma čaká nečakaný poklad, ktorý vám umožní splniť si malý sen alebo si aspoň príjemne prilepšiť. Stačí sa len trochu poobzerať okolo seba.