Tvarohová bábovka ako od babičky. Jemná, nadýchaná a vláčna aj na druhý deň. Hotová za 30 minút

Bábovka je klasika, ktorá nikdy nesklame – hodí sa na raňajky, ku káve aj ako sladká bodka po obede. Ak však má byť naozaj výborná, musí byť nadýchaná, vláčna a nie suchá. Presne taká je tvarohová bábovka, ktorá spája poctivú chuť tradičného koláča s jednoduchou prípravou.
Video: Tvarohová bábovka krok za krokom
Ak máte radi, keď vidíte celý postup, pozrite si krátky videorecept. Vďaka nemu pôjde príprava úplne ľahko – bábovka sa vám určite podarí na prvý pokus.
Prečo pridať do cesta tvaroh?
Tvaroh je obľúbenou surovinou pri pečení – nielen kvôli chuti, ale aj pre jeho fyzikálne vlastnosti. Obsahuje veľa vody a bielkovín, čo má na cesto viacero pozitívnych účinkov:
- Udrží bábovku vláčnu dlhšie. Vďaka obsahu vody sa koláč menej vysuší, takže ostane mäkký aj na druhý deň.
- Zlepší štruktúru cesta. Bielkoviny v tvarohu pomáhajú spevniť a zároveň odľahčiť cesto. Podobne pôsobí aj biely jogurt či kyslá smotana.
- Zníži obsah tuku. Ak nahradíte časť masla alebo oleja tvarohom, bábovka bude menej kalorická, no stále chutná.
- Dodá jemne sviežu chuť. Tvaroh má prirodzene mierne kyslastý tón, ktorý vyváži sladkosť cesta a výborne sa kombinuje s vanilkovým cukrom, kakaom, hrozienkami či pomarančovou kôrou.
Je však dôležité použiť mäkký, nie príliš vodnatý tvaroh, aby sa cesto nezriedilo. Ak je tvaroh riedky, oplatí sa ho nechať chvíľu odkvapkať.
Overený recept na tvarohovú bábovku
Ingrediencie:
- 225 g polotučného mäkkého tvarohu
- 225 g zmäknutého masla
- 200 g kryštálového cukru
- 3 vajcia
- 250 g polohrubej múky
- 1 balíček vanilkového cukru
- 2 lyžičky prášku do pečiva
- štipka soli
- 4 lyžičky kvalitného kakaa (holandského typu)
Postup:
- Maslo vyšľahajte s cukrom do peny. Zmes by mala byť svetlá a nadýchaná.
- Po jednom pridávajte vajcia a dobre ich zapracujte.
- Pridajte tvaroh a vanilkový cukor – premiešajte do hladkej konzistencie.
- Postupne vmiešajte múku preosiatu s práškom do pečiva a soľou. Cesto by malo byť hustejšie, no stále vláčne.
- Odoberte asi tretinu cesta a vmiešajte kakao – vznikne tmavá časť.
- Formu na bábovku vymažte maslom a vysypte múkou.
- Striedavo vrstvite cesto: najprv polovicu svetlého, potom kakaové a nakoniec zvyšok svetlého. Ak chcete mramorový efekt, jemne premiešajte špajdľou.
- Pečte v rúre predhriatej na 180 °C približne 55–60 minút. Otestujte špajdľou – ak sa cesto nelepí, je hotové.
- Nechajte 10–15 minút odpočívať vo forme, až potom bábovku opatrne vyklopte. Takto si zachová svoj tvar a nespadne.
Tip navyše
Ak máte radi výraznejšiu chuť, pridajte do cesta nasekané orechy, kúsky horkej čokolády alebo hrozienka. Pre sviežejšiu verziu môžete pridať aj nastrúhanú pomarančovú alebo citrónovú kôru.
Čo je dobré vedieť?
- Tvaroh bábovku zjemní, no úplne nezabráni jej klesnutiu, ak sa nepečie dostatočne dlho alebo sa rúra otvorí príliš skoro.
- Vlhkosť tvarohu závisí od značky – ak použijete veľmi riedky, pridajte trochu múky navyše.
- Najlepšie chutí na druhý deň, keď sa chute prepoja a koláč zostane krásne mäkký.
Táto tvarohová bábovka je dokonalou kombináciou tradície a jednoduchosti. Vonia po vanilke, má jemnú sviežu chuť a vydrží čerstvá niekoľko dní – hoci väčšinou zmizne z taniera ešte v ten istý deň.