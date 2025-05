Túto chybu na toalete robí takmer každý: Patríte medzi nich aj vy?

Toaleta je bezpochyby jednou z najdôležitejších miestností v každej domácnosti. Hoci býva často najmenším priestorom v dome či byte, jej význam pre náš každodenný život a zdravie je obrovský. Chodíme tam pravidelne, berieme ju ako samozrejmosť a len zriedka premýšľame nad tým, či naozaj robíme všetko správne. Väčšinou sa diskutuje o úplných maličkostiach, ako napríklad či nechať WC dosku hore alebo ju radšej vždy sklopiť, čo je skôr otázkou vkusu či pohodlia. Existuje však jedna omnoho dôležitejšia vec, na ktorú často zabúdame, a pritom má zásadný vplyv na našu hygienu – je to sklopenie toalety pred spláchnutím.

Prečo je sklopenie WC dosky také dôležité?

Mnohí ľudia sklopenie toalety pred spláchnutím vôbec neriešia. Je to krok, ktorý sa javí ako zbytočný či malicherný. Opak je však pravdou. Aj keď toaletu pravidelne čistíte a vyzerá úplne bezchybne, stále sa na nej nachádza veľké množstvo mikroskopických baktérií, vírusov a iných mikroorganizmov, ktoré sú ľudskému oku neviditeľné. Keď spláchnete s otvorenou doskou, tieto mikročastice vody, spolu s baktériami, vystreknú do okolitého priestoru – a to až do vzdialenosti 1,5 metra od toalety. Takýto „aerosól“ sa neobmedzí len na samotnú toaletu, ale ľahko dosiahne aj ďalšie miesta v kúpeľni, čo predstavuje reálne zdravotné riziko.

Čo všetko môže byť znečistené?

Skúste sa na chvíľu zastaviť a predstaviť si, čo všetko je vo vašej kúpeľni v dosahu jedného a pol metra od toalety. Ak máte toaletu umiestnenú v samostatnej miestnosti, riziko je, samozrejme, nižšie, aj keď stále existuje. Situácia sa však radikálne mení v prípade, keď je toaleta súčasťou kúpeľne, čo je časté najmä v menších bytoch.

V takom prípade sa mikroorganizmy môžu ľahko dostať napríklad na vaňu, sprchový kút či umývadlo, kde bežne odkladáme uteráky, mydlá a dokonca aj naše kefky na zuby. Väčšina ľudí si pritom vôbec neuvedomuje, že každé spláchnutie s otvorenou toaletou môže potenciálne kontaminovať tieto predmety mikročasticami vody, v ktorých sú baktérie či vírusy pochádzajúce z ľudských fekálií. Predstava, že sa takéto neviditeľné častice dostanú na našu kefku, ktorou si čistíme ústa, je minimálne nepríjemná, ale môže byť aj zdravotne riziková.

Riziko kontaminácie osobnej hygieny

Nejde len o samotnú toaletu, vane či umývadlá. Predstavte si uteráky, ktoré po sprchovaní používate na svoje telo alebo tvár. Ak sú tieto uteráky umiestnené blízko otvorenej toalety, existuje značné riziko, že na nich skončia baktérie či vírusy z rozvírenej vody pri spláchnutí. Tým sa veľmi ľahko dostanú priamo na vašu pokožku alebo dokonca do úst, ak uterák použijete napríklad na tvár. Znie to nepríjemne, no práve taká je realita, ak toaletu splachujeme bez sklopenia dosky.

Jednoduchá prevencia: vždy sklopiť dosku

Našťastie existuje veľmi jednoduché a účinné riešenie – vždy pred spláchnutím toaletnú dosku sklopte. Tento jednoduchý návyk dokáže výrazne znížiť množstvo baktérií, ktoré by sa inak rozšírili do vašej kúpeľne. Zatvorená toaleta pôsobí ako ochranná bariéra, ktorá zachytí veľkú väčšinu mikročastíc, ktoré by inak skončili v okolí.

To však neznamená, že stačí len sklopiť dosku. Pravidelná dôkladná dezinfekcia toalety by mala byť samozrejmosťou. Používajte kvalitné antibakteriálne a antivírusové prostriedky a čistite toaletu aspoň dvakrát týždenne, aby ste minimalizovali množstvo baktérií na minimum.

Prečo je lepšie oddeliť toaletu od kúpeľne?

V mnohých moderných bytoch a domoch už dochádza k trendu oddelenej toalety a kúpeľne, čo je jednoznačne pozitívny smer. Takéto usporiadanie výrazne znižuje riziko kontaminácie predmetov každodennej hygieny. Ak práve staviate alebo rekonštruujete, zvážte túto možnosť aj vy – oddelená toaleta nie je len vecou komfortu, ale predovšetkým hygieny a ochrany zdravia.

V prípade, že takúto možnosť nemáte, stačí dodržiavať jednoduché pravidlo sklopenia toalety pred spláchnutím a pravidelne čistiť priestory okolo nej. Vaše zdravie a zdravie vašej rodiny sú predsa prioritou.